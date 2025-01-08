Намагався вистрибнути під час зльоту: пасажир відчинив двері літака через сварку з дівчиною

Чоловік на борту літака авіакомпанії JetBlue зламав аварійний вихід і спробував покинути салон під час бурхливої суперечки зі своєю дівчиною через її мобільний телефон.

Related video

Скандальний пасажир ледь влаштував авіакатастрофу в Бостоні, США. Він відкрив аварійний вхід і спробував вийти на ходу, коли пілот рулив злітним майданчиком. Про це пише Daily Mail.

Чоловік відкрив аварійний вхід і намагався вистрибнути на ходу

Інцидент стався в Бостоні на борту літака авіакомпанії JetBlue, який прямував до Сан-Хуана, Пуерто-Ріко.

"Я думаю, хлопець хотів подивитися телефон своєї дівчини, але вона не дозволила йому це зробити", — розповів пасажир Фред Вінн, який сидів позаду скандальної пари.

Вінн пояснив, що потім чоловік схопився зі свого місця і побіг по проходу до аварійних дверей, перш ніж гарячково їх відчинити. Він уже хотів вистрибнути, коли скандаліста зловив повітряний маршал і повалив його на землю.

"У нас є пасажир, який відкрив двері аварійного виходу і спробував вистрибнути з літака", — повідомив пілот літака службі управління повітряним рухом у цей момент.

Співробітники правоохоронних органів змогли схопити чоловіка і не дали йому вистрибнути з літака, повідомила JetBlue WCVB. Під час заворушень ніхто не постраждав.

Машини екстрених служб і автобуси оточили літак після того, як він зупинився на злітно-посадковій смузі.

Чоловік відкрив аварійний вхід і намагався вистрибнути на ходу

Чоловіка закували в наручники і зняли з рейсу. Його затримала поліція штату Массачусетс і він має постати перед окружним судом Східного Бостона в середу.

Поліція заявила, що його особу не буде розкрито доти, доки йому не висунуть обвинувачення.

Повідомляється, що інші пасажири літака були в паніці, спостерігаючи за розвитком драматичної ситуації.

Зрештою всіх пасажирів пересадили на інший літак і вони благополучно прибули з Сан-Хуан.

Це вже другий інцидент із літаками авіакомпанії JetBlue цього тижня. Раніше в шасі іншого літака, який летів із Нью-Йорка до Флориди, було виявлено два трупи. Причини смерті поки з'ясовуються.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Норвегії літак зі 165 пасажирами на борту ледь не впав у крижаний океан, бо не зміг зупинитися і виїхав за межі злітно-посадкової смуги.