Пытался выпрыгнуть во время взлета: пассажир распахнул дверь самолета из-за ссоры с девушкой

Мужчина на борту самолета авиакомпании JetBlue взломал аварийный выход и попытался покинуть салон во время бурного спора со своей девушкой из-за ее мобильного телефона.

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Скандальный пассажир едва устроил авиакатастрофу в Бостоне, США. Он открыл аварийный вход и попытался выйти на ходу, когда пилот рулил по взлетной площадке. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина открыл аварийный вход и пытался выпрыгнуть на ходу

Инцидент произошел в Бостоне на борту самолета авиакомпании JetBlue, который направлялся в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

"Я думаю, парень хотел посмотреть телефон своей девушки, но она не позволила ему это сделать", — рассказал пассажир Фред Уинн, сидевший позади скандальной пары.

Уинн объяснил, что затем мужчина вскочил со своего места и побежал по проходу к аварийной двери, прежде чем лихорадочно ее открыть. Он уже хотел выпрыгнуть, когда скандалиста поймал воздушный маршал и повалил его на землю.

"У нас есть пассажир, который открыл дверь аварийного выхода и попытался выпрыгнуть из самолета", — сообщил пилот самолета службе управления воздушным движением в этот момент.

Сотрудники правоохранительных органов смогли схватить мужчину и не дали ему выпрыгнуть из самолета, сообщила JetBlue WCVB. Во время беспорядков никто не пострадал.

Машины экстренных служб и автобусы окружили самолет после того, как он остановился на взлетно-посадочной полосе.

Мужчина открыл аварийный вход и пытался выпрыгнуть на ходу

Мужчину заковали в наручники и сняли с рейса. Он был задержан полицией штата Массачусетс и должен предстать перед окружным судом Восточного Бостона в среду.

Полиция заявила, что его личность не будет раскрыта до тех пор, пока ему не предъявят обвинение.

Сообщается, что другие пассажиры самолета были в панике, наблюдая за развитием драматической ситуации.

В итоге всех пассажиров пересадили на другой самолет и они благополучно прибыли с Сан-Хуан.

Это уже второй инцидент с самолетами авиакомпании JetBlue на этой неделе. Ранее в шасси другого самолета, который летел из Нью-Йорка в Флориду были обнаружены два трупа. Причины смерти пока выясняются.

Напомним, в конце 2024 года в Норвегии самолет со 165 пассажирами на борту едва не упал в ледяной океан, потому что не смог остановиться и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.