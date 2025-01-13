"Це не для бідних": скандальна художниця розпиляла 1 кг золота на свої картини (фото)

Вікторія Юнікель вважає, що її творчість символізує магнетизм багатства, а власник створених нею робіт приречений на розкіш.

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47-річна Вікторія Юнікель з Маямі (США) за допомогою напилка подрібнила 1 кг золотих злитків вартістю близько 69 тисяч фунтів стерлінгів і домішала дорогоцінний метал до фарби, яку використовувала для створення своїх картин з триптиха "Колекція грошей". Жінка стверджує, що таким чином хотіла привернути увагу багатих та знаменитих покупців. Детальніше про це пише британський таблоїд Daily Star.

Художниця, яка раніше закінчила кар’єру моделі, твердо переконана, що мистецтво "не для дурних і бідних людей". Вона вважає, що її творчість символізує магнетизм багатства, а власник створених нею робіт приречений на ще більшу розкіш.

Вікторія домішує золото у фарби Фото: Victoria Unikel | Instagram

Вікторія похвалилася, що відтоді, як зібрала свою колекцію, уклала низку вигідних бізнес-угоди, а друзі, які приходили, щоб подивитися на її "шедеври", тепер купаються у грошах.

"Сенс картин полягає в тому, що людина, яка їх купує, стає ще багатшою. Я вкладаю золото в картини, тому що золото примножує золото. Це називається силою тяжіння", — пояснює мисткиня.

Юнікель не планує продавати унікальну колекцію найближчим часом, сподіваючись, що картини допоможуть їй стати мільярдеркою.

"Після того, як з’явились ці картини, ми з чоловіком отримали дуже хороші контракти від бізнесу, так що це дійсно спрацювало. Вирішила зберегти їх на деякий час, щоб отримати ще більше грошей", — додає вона.

Вікторія Юнікель показує свої роботи Фото: Victoria Unikel | Instagram

Художниця хизується, що зараз активно працює над величезною картиною вартістю в мільйон доларів для приватного колекціонера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що "неоціненна" картина відомого британського художника Джона Опі, що була викрадена відомим політиком за участі мафіозі понад півстоліття тому, нарешті повернулася до законного власника – 96-річного Френсіса Вуда з Ньюарка (США).

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. Портрет, вартість якого сягає 90 мільйонів доларів, без пояснення причин вилучили з аукціону. У лютому 2024 року лот планували продати на Sotheby's в Нью-Йорку.