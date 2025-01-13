"Это не для бедных": скандальная художница распилила 1 кг золота на свои картины (фото)

Виктория Юникель считает, что ее творчество символизирует магнетизм богатства, а владелец созданных ею работ обречен на роскошь.

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47-летняя Виктория Юникель из Майами (США) с помощью напильника измельчила 1 кг золотых слитков стоимостью около 69 тысяч фунтов стерлингов и примешала драгоценный металл к краске, которую использовала для создания своих картин из триптиха "Коллекция денег". Женщина утверждает, что таким образом хотела привлечь внимание богатых и знаменитых покупателей. Подробнее об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Художница, которая ранее закончила карьеру модели, твердо убеждена, что искусство "не для глупых и бедных людей". Она считает, что ее творчество символизирует магнетизм богатства, а владелец созданных ею работ обречен на еще большую роскошь.

Виктория добавляет золото в краски Фото: Victoria Unikel | Instagram

Виктория похвасталась, что с тех пор, как собрала свою коллекцию, заключила ряд выгодных бизнес-сделок, а друзья, которые приходили, чтобы посмотреть на ее "шедевры", теперь купаются в деньгах.

"Смысл картин заключается в том, что человек, который их покупает, становится еще богаче. Я вкладываю золото в картины, потому что золото приумножает золото. Это называется силой притяжения", — объясняет художница.

Юникель не планирует продавать уникальную коллекцию в ближайшее время, надеясь, что картины помогут ей стать миллиардершей.

"После того, как появились эти картины, мы с мужем получили очень хорошие контракты от бизнеса, так что это действительно сработало. Решила сохранить их на некоторое время, чтобы получить еще больше денег", — добавляет она.

Виктория Юникель показывает свои работы Фото: Victoria Unikel | Instagram

Художница хвастается, что сейчас активно работает над огромной картиной стоимостью в миллион долларов для частного коллекционера.

Напомним, ранее Фокус писал, что безвинная картина известного британского художника Джона Опи, похищенная известным политиком при участии мафиози более полувека назад, наконец-то вернулась к законному владельцу — 96-летнему Фрэнсису Вуду из Ньюарка (США).

Кроме того, мы сообщали, что шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. Портрет, стоимость которого достигает 90 миллионов долларов, без объяснения причин изъяли с аукциона. В феврале 2024 года лот планировали продать на Sotheby's в Нью-Йорке.