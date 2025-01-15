Найрозумніший собака країни: бордер-коллі Гарві знає понад 200 слів

Шестирічний пес вивчив назви всіх своїх іграшок і вміє прибирати їх на місце за командою.

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Шестирічний Гарві, пес породи бордер-коллі, названий "найрозумнішим собакою Британії" та одним із найрозумніших собак у світі. Він вивчив назви 203 своїх іграшок і може принести їх усі своїй господині Айрін Г'юлетт. Про це пише Daily Star.

Бордер-коллі Гарві — один із найрозумніших собак у світі

Вчені з Університету Етвоша Лоранда в Угорщині, які вивчають обдарованих собак, що запам'ятали назви іграшок, назвали цього шестирічного пса одним із найрозумніших собак у світі.

Господиня Гарві розповіла, що її улюбленець може знайти всі свої іграшки за дві години, якщо вона зачитає йому їхні назви, серед яких є лама, спаржа і русалонька.

Бордер-коллі Гарві та його господиня Айрін Фото: Скриншот

Він зайде в ту кімнату, де знаходиться кожна з них, і принесе їх господині. І Гарві "подобається це робити, тому що він бордер-коллі, який любить працювати і стикатися з труднощами".

Після того, як Айрін та її чоловік-адвокат Ніл купили Гарві, вона вирішила навчити його назв іграшок, почувши про бордер-коллі на прізвисько Чейзер зі США, який за три роки вивчив назви 1022 предметів.

"Він розумів, що коли я називаю назву іграшки, він має її запам'ятати і зуміти її принести", — розповідає господиня найрозумнішого пса.

Гарві також вміє прибирати свої іграшки, складаючи їх у коробку або сумку.

"Щоразу, коли я називаю іграшку, Гарві насторожується і тут же біжить її шукати. Я не можу згадати назви всіх іграшок, не зазирнувши у свою електронну таблицю, але Гарві їх пам'ятає. Він абсолютно геніальний собака", — розповідає господиня Гарві.

Бордер-коллі Гарві Фото: Скриншот

Вона сказала, що завжди шукає нові іграшки для собак, щоб додати їх до таблиці улюблених іграшок Гарві.

"У нас, напевно, є всі іграшкові овочі, включно з іграшковим кабачком, спаржею і цвітною капустою", — сказала вона.

Харві входить до числа британських собак, які брали участь у різних дослідницьких проєктах із вивчення собак із великим словниковим запасом, які проводить Університет Етвеша Лоранда.

Шестирічна всесвітня кампанія дослідників із пошуку собак, "здатних до навчання слів", дала змогу виявити понад 40 собак із дев'яти країн, включно з Великою Британією.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про породи собак, які найкраще піддаються дресируванню.