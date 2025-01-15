Самая умная собака страны: бордер-колли Харви знает более 200 слов
Шестилетний пес выучил названия всех своих игрушек и умеет убирать их на место по команде.
Шестилетний Харви, пес породы бордер-колли, назван "самой умной собакой Британии" и одной из самых умных собак в мире. Он выучил названия 203 своих игрушек и может принести их все своей хозяйке Айрин Хьюлетт. Об этом пишет Daily Star.
Ученые из Университета Этвоша Лоранда в Венгрии, изучающие одаренных собак, которые запомнили названия игрушек, назвали этого шестилетнего пса одной из самых умных собак в мире.
Хозяйка Харви рассказала, что ее питомец может найти все свои игрушки за два часа, если она зачитает ему их названия, среди которых есть лама, спаржа и русалочка.
Он зайдет в ту комнату, где находится каждая из них, и принесет их хозяйке. И Харви "нравится это делать, потому что он бордер-колли, который любит работать и сталкиваться с трудностями".
После того, как Айрин и ее муж-адвокат Нил купили Харви, она решила научить его названиям игрушек, услышав о бордер-колли по кличке Чейзер из США, который за три года выучил названия 1022 предметов.
"Он понимал, что когда я называю название игрушки, он должен ее запомнить и суметь ее принести", — рассказывает хозяйка самого умного пса.
Харви также умеет убирать свои игрушки, складывая их в коробку или сумку.
"Всякий раз, когда я называю игрушку, Харви настораживается и тут же бежит ее искать. Я не могу вспомнить названия всех игрушек, не заглянув в свою электронную таблицу, но Харви их помнит. Он абсолютно гениальная собака", — рассказывает хозяйка Харви.
Она сказала, что всегда ищет новые игрушки для собак, чтобы добавить их в таблицу любимых игрушек Харви.
"У нас, наверное, есть все игрушечные овощи, включая игрушечный кабачок, спаржу и цветную капусту", — сказала она.
Харви входит в число британских собак, которые принимали участие в различных исследовательских проектах по изучению собак с большим словарным запасом, проводимых Университетом Этвеша Лоранда.
Шестилетняя всемирная кампания исследователей по поиску собак, "способных к обучению словам", позволила выявить более 40 собак из девяти стран, включая Великобританию.
Напомним, ранее Фокус писал о породах собак, которые лучше всего поддаются дрессировке.