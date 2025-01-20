"Сидять у телефонах": чоловік хотів дати офіціантові чайові з рахунку в $200, але передумав

Користувач Reddit поскаржився на неякісне обслуговування, яке він отримав, коли вечеряв з дружиною у "гарному місці". Більшість людей підтримує його категоричну позицію.

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Відвідувач ресторану вирішив не залишати чайові зі свого рахунку в приблизно $200, бо персонал "забув" про нього, приклеївшись до своїх телефонів. Детальніше про цю історію він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit.

Користувач, зареєстрований у мережі як RoseKaKe, поскаржився на неякісне обслуговування, яке він отримав, коли вечеряв з дружиною у "гарному місці".

Поганий сервіс

За словами гостя закладу, офіціант не прийняв їхнє замовлення, а потім десь зник, не повідомляючи про причину затримки.

"Я підійшов до стійки адміністратора і побачив, що наш офіціант і власниця мовчки прокручували свої телефони. Обидва підскочили, помітивши мене", — пише невдоволений клієнт, додавши, що в ресторані було небагато інших відвідувачів — близько 10.

Чоловік поскаржився на погане обслуговування Фото: Freepik

Обурений клієнт сказав персоналу, що готовий зробити замовлення.

"Прийшов офіціант і обслужив нас, після цього вечір продовжився в нормальному режимі. Це якщо не брати до уваги, що ми чекали 25 хвилин, аби замовити їжу (напої принесли лише після того, як ми замовили страви). Я ж знаю, чим насправді займався офіціант у цей час, тож вирішив не давати чайових", — пояснив він свою позицію.

Реакція читачів

На цей допис відреагувало багато користувачів мережі, більшість з них рішуче підтримали таку позицію.

"Як колишній офіціант скажу наступне: одна справа, якщо вони не встигали через ажіотаж, якщо ж просто гортали телефони, забувши про роботу, то ви мали рацію. Чайові — це знак вдячності за якісне обслуговування";

"Наступного разу не соромтеся повідомляти керівництву. Треба забезпечувати зворотний зв'язок";

"Не бачу нічого поганого в тому, щоб не давати чайові в цій ситуації".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 22-річну Ханна Девіс з міста Лексінгтон-Парк (штат Меріленд, США), яка три місяці наполегливо працювала офіціанткою, щоб зібрати кошти на свою заповітну мрію — тур по Європі. Задля реалізації мрії дівчина пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише все найнеобхідніше.

А от американка зі штату Вашингтон, яка відмовилася платити 20% чайових за бутерброд, аплодували всі клієнти закладу. На її думку, ця практика у сфері обслуговування "вийшла з-під контролю". Експертка з етикету Діана Готтсман підтримала рішення жінки.