"Сидят в телефонах": мужчина хотел дать официанту чаевые со счета в $200, но передумал

Пользователь Reddit пожаловался на некачественное обслуживание, которое он получил, когда ужинал с женой в "хорошем заведении". Большинство людей поддерживает его категорическую позицию.

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Посетитель ресторана решил не оставлять чаевые со своего счета в $200, потому что персонал "забыл" о нем, приклеившись к своим телефонам. Подробнее об этой истории он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit.

Пользователь, зарегистрированный в сети как RoseKaKe, пожаловался на некачественное обслуживание, которое он получил, когда ужинал с женой в "хорошем заведении".

Плохой сервис

По словам гостя заведения, официант не принял их заказ, а потом где-то исчез, не сообщая о причине задержки.

"Я подошел к стойке администратора и увидел, что наш официант и владелица молча прокручивали свои телефоны. Оба подскочили, заметив меня", — пишет недовольный клиент, добавив, что в ресторане было немного других посетителей — около 10.

Мужчина пожаловался на плохое обслуживание Фото: Freepik

Возмущенный клиент сказал персоналу, что готов сделать заказ.

"Пришел официант и обслужил нас, после этого вечер продолжился в нормальном режиме. Это если не считать, что мы ждали 25 минут, чтобы заказать еду (напитки принесли только после того, как мы заказали блюда). Я знаю, чем на самом деле занимался официант в это время, поэтому решил не давать чаевых", — пояснил он свою позицию.

Реакция читателей

На это сообщение отреагировало много пользователей сети, большинство из них решительно поддержали такую позицию.

"Как бывший официант скажу следующее: одно дело, если они не успевали из-за ажиотажа, если же просто листали телефоны, забыв о работе, то вы были правы. Чаевые — это знак благодарности за качественное обслуживание";

"В следующий раз не стесняйтесь сообщать руководству. Надо обеспечивать обратную связь";

"Не вижу ничего плохого в том, чтобы не давать чаевые в этой ситуации".

Напомним, ранее Фокус писал о 22-летней Ханне Дэвис из города Лексингтон-Парк (штат Мэриленд, США), которая три месяца упорно работала официанткой, чтобы собрать средства на свою заветную мечту — тур по Европе. Для реализации мечты девушка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое.

А вот американка из штата Вашингтон, которая отказалась платить 20% чаевых за бутерброд, аплодировали все клиенты заведения. По ее мнению, эта практика в сфере обслуживания "вышла из-под контроля". Эксперт по этикету Диана Готтсман поддержала решение женщины.