В Японії на скло акваріуму приклеїли уніформу працівників та фото людей, щоб рибкам не було самотньо

Після того, як було оголошено про ремонт і розпочаті ремонтні роботи в океанаріумі, сонячна риба впала в депресію. Вона перестала їсти медузу і почала тертися тілом об акриловий резервуар.

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В Японії вирішили проблему, як підбадьорити риб, які лишилися на самоті під час ремонту муніципального океанаріуму. На скло акваріуму приклеїли форму працівників закладу та фото облич людей. Про це пише видання Mainichi Shimbun.

Зазначається, що після того, як було оголошено про ремонт і розпочаті ремонтні роботи в океанаріумі сонячна риба впала в депресію. Вона перестала їсти медузу і почала тертися тілом об акриловий резервуар.

Працівники акваріуму припустили, що це могло бути викликане наявністю паразитів, але також зазначили, що причиною погіршення самопочуття риби могла стати й самотність.

Співробітники випробували ідею і прикріпили до скла свою форму та фотографії облич людей. Наступного дня риба знову почала їсти медузу і поступово почала одужувати.

"Можливо, риба стала самотньою через раптову відсутність відвідувачів, що могло сприяти її проблемам зі здоров'ям. Сонячна риба була популярною (серед відвідувачів) до ремонту. Вона цікава і підпливала до відвідувачів, коли вони наближалися до акваріуму", — сказав акваріуміст.

Океанська сонячна риба плаває у своєму акваріумі, прикрашеному уніформою співробітників і фотографіями облич людей, в акваріумі Kaikyokan

Океанаріум закритий на ремонт з 1 грудня 2024 року. Його планують знову відкрити цього літа.

Нагадаємо, що раніше парк розваг Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені, провінція Гуандун на півдні Китаю, був розкритикований відвідувачами через демонстрацію в акваріумі роботизованої китової акули замість справжньої.