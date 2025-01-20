В Японии на стекло аквариума приклеили униформу работников и фото людей, чтобы рыбкам не было одиноко
После того, как было объявлено о ремонте и начаты ремонтные работы в океанариуме, солнечная рыба впала в депрессию. Она перестала есть медузу и начала тереться телом об акриловый резервуар.
В Японии решили проблему, как подбодрить рыб, которые остались в одиночестве во время ремонта муниципального океанариума. На стекло аквариума приклеили форму работников заведения и фото лиц людей. Об этом пишет издание Mainichi Shimbun.
Отмечается, что после того, как было объявлено о ремонте и начаты ремонтные работы в океанариуме солнечная рыба впала в депрессию. Она перестала есть медузу и начала тереться телом об акриловый резервуар.
Работники аквариума предположили, что это могло быть вызвано наличием паразитов, но также отметили, что причиной ухудшения самочувствия рыбы могло стать и одиночество.
Сотрудники опробовали идею и прикрепили к стеклу свою форму и фотографии лиц людей. На следующий день рыба снова начала есть медузу и постепенно начала выздоравливать.
"Возможно, рыба стала одинокой из-за внезапного отсутствия посетителей, что могло способствовать ее проблемам со здоровьем. Солнечная рыба была популярной (среди посетителей) до ремонта. Она интересна и подплывала к посетителям, когда они приближались к аквариуму", — сказал аквариумист.
Океанариум закрыт на ремонт с 1 декабря 2024 года. Его планируют вновь открыть этим летом.
Напомним, что ранее парк развлечений Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, был раскритикован посетителями из-за демонстрации в аквариуме роботизированной китовой акулы вместо настоящей.