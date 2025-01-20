Жінка виходила та доглядала дикого кабана, але влада подала до суду: що вирішив суддя (відео)

Місцева влада вимагала від фермерки Елоді Каппе віддати на присипляння самку дикого кабана, яку жінка доглядала два роки. Суд розібрався у цій справі й оголосив своє рішення, врахувавши всі обставини справи.

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Фермерка з Франції Елоді Каппе змогла виграти в місцевої влади позов у суді через самку дикого кабана, за якою жінка доглядала кілька років. Про це повідомляє видання AFP.

Журналісти пишуть, що у 2023 році власниця комплексу з розведення коней у Шорсе, розташованому в центральній Франції, випадково знайшла молоду самицю дикого кабана. Жінка виходила та доглядала за твариною, і потім планувала випустили на волю. Однак не знайшла поруч диких кабанів в місцині поруч, а спроби випустити її на волю завершувалися тим, що Ріє (так її назвала Елоді — ред.) поверталася на ферму.

Жінка вирішила розмістити самку дикого кабана в одному зі комплексів. За цей час Ріє виросла до 100 кг, а згодом — почала вільно розгулювати фермою під наглядом власниці ферми.

Місцева влада дізналася про Ріє, і почала вимагати у фермерки видати дику самку кабана, аби її могли усипити нібито через "загрозу". Однак пані Каппе провела стерилізацію, вакцинувала Ріє та створила для неї пристосоване місце.

Такі аргументи не переконали місцевих чиновників, і вони знову почали вимагати видати Ріє, бо інакше вони погрожували подати до суду. У відповідь на такі дії місцевих чиновників, фермерка подала зустрічний позов.

Історія Ріє привернула увагу у Франції: відома зоозахисниця та акторка Бріджит Бардо, а також місцеві екоактивісти виступили на захист пані Каппе. Петиції на захист фермерки та її підопічної набрали сотні тисяч підписів.

Суд заслухав усі сторони та виявив, що місцева влада не має права висувати проти пані Каппе звинувачення в тому, що вона як приватна особа утримувала диких тварин без дозволу. Виявилося, що центр у Шорсе, яким володіє пані Каппе, має право доглядатися за тваринами в незалежності, де вони народилися та виросли — на волі чи в неволі.

"Суд встановив, що ніде в правилах і приписах департаменту не вказано, що дикі тварини повинні народжуватися і вирощуватися в неволі", — заявив слідчий суддя, задовольнивши клопотання жінки.

Наразі суд надав тимчасовий дозвіл на утримання Ріє у фермерки, і наголосив, що місцева влада має переглянути свою позицію. Рішення місцевої Феміди фермерка зустріла з ентузіазмом.

"Ми дуже щасливі", — сказала пані Каппе, додавши, що вона сподівається, що "нарешті" префектура дозволить їй залишити Ріє на законних вимогах.

Адвокат фермерки Шарль Бурже вказав, що наразі його клієнтка виконує всі вимоги щодо утримання диких тварин. Тому вони планують пройти всі необхідні процедури, аби самка дикого кабана лишилася під законним наглядом пані Каппе.

Раніше повідомлялося, що власник дикої білки вимагає повернути її в місцевої влади. Марк Лондон знайшов поранене білченя на дорозі й забрав його додому, щоб виходити. Відтоді він і білка на прізвисько Горішок були нерозлучні, поки влада не вилучила вихованця за незаконне утримання.

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