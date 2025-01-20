Женщина выходила и ухаживала за диким кабаном, но власть подала в суд: что решил судья (видео)

Местные власти требовали от фермерши Элоди Каппе отдать на усыпление самку дикого кабана, за которой женщина ухаживала два года. Суд разобрался в этом деле и огласил свое решение, учитывая все обстоятельства дела.

Related video

Фермерша из Франции Элоди Каппе смогла выиграть у местных властей иск в суде из-за самки дикого кабана, за которой женщина ухаживала несколько лет. Об этом сообщает издание AFP.

Журналисты пишут, что в 2023 году владелица комплекса по разведению лошадей в Шорсе, расположенном в центральной Франции, случайно нашла молодую самку дикого кабана. Женщина и ухаживала за животным, и потом планировала выпустить на волю. Однако не нашла рядом диких кабанов в местности рядом, а попытки выпустить ее на волю завершались тем, что Рийе (так ее назвала Элоди — ред.) возвращалась на ферму.

Женщина решила разместить самку дикого кабана в одном из комплексов. За это время Рийе выросла до 100 кг, а затем — начала свободно разгуливать по ферме под наблюдением владелицы фермы.

Местные власти узнали о Рийе, и начали требовать у фермерши выдать дикую самку кабана, чтобы ее могли усыпить якобы из-за "угрозы". Однако госпожа Каппе провела стерилизацию, вакцинировала Рийе и создала для нее приспособленное место.

Такие аргументы не убедили местных чиновников, и они снова потребовали выдать Рийе, иначе они угрожали подать в суд. В ответ на такие действия местных чиновников, фермерша подала встречный иск.

История Рийе привлекла внимание во Франции: известная зоозащитница и актриса Бриджит Бардо, а также местные экоактивисты выступили в защиту госпожи Каппе. Петиции в защиту фермерши и ее подопечной набрали сотни тысяч подписей.

Суд заслушал все стороны и обнаружил, что местные власти не имеют права выдвигать против госпожи Каппе обвинения в том, что она как частное лицо содержала диких животных без разрешения. Оказалось, что центр в Шорсе, которым владеет госпожа Каппе, имеет право ухаживать за животными в независимости, где они родились и выросли — на воле или в неволе.

"Суд установил, что нигде в правилах и предписаниях департамента не указано, что дикие животные должны рождаться и выращиваться в неволе", — заявил следственный судья, удовлетворив ходатайство женщины.

Сейчас суд предоставил временное разрешение на содержание Рийе у фермерши, и отметил, что местные власти должны пересмотреть свою позицию. Решение местной Фемиды фермерша встретила с энтузиазмом.

"Мы очень счастливы", — сказала г-жа Каппе, добавив, что она надеется, что "наконец-то" префектура позволит ей покинуть Рие на законных требованиях.

Адвокат фермерши Шарль Бурже указал, что сейчас его клиентка выполняет все требования по содержанию диких животных. Поэтому они планируют пройти все необходимые процедуры, чтобы самка дикого кабана осталась под законным надзором госпожи Каппе.

Ранее сообщалось, что владелец дикой белки требует вернуть ее у местных властей. Марк Лондон нашел раненого бельчонка на дороге и забрал его домой, чтобы выходить. С тех пор он и белка по кличке Орешек были неразлучны, пока власти не изъяли питомца за незаконное содержание.

Впоследствии стало известно, как ученые хотят снизить употребление алкоголя среди ветеринаров. Команда исследователей надеется выявить факторы, способствующие рискованному поведению и разработать стратегии помощи ветеринарам