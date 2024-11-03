Марк Лондон нашел раненого бельчонка на дороге и забрал его домой, чтобы выходить. С тех пор он и белка по кличке Орешек были неразлучны, пока власти не изъяли питомца за незаконное содержание.

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Белка по кличке Орешек (Peanut), которая стала настоящей звездой Instagram с более чем 500 тысячами подписчиков, была конфискована нью-йоркскими властями после обвинений в незаконном содержании. Хозяин животного Марк Лондон призывает вернуть ему его, ведь они были неразлучны последние 7 лет. Об этом пишет Whats The Jam.

История этой необычной пары началась, когда Марк обнаружил раненого бельчонка на проезжей части в Коннектикуте (США). Животное было в тяжелом состоянии: один глаз еще не открылся, а задняя лапка была травмирована. Мужчина, бывший ветеринарный ассистент, забрал белку домой и вскоре подружился с ней. Сперва он намеревался вылечить ее и выпустить ее обратно в дикую природу, но нападение другого животного изменило планы: Орешек остался жить с Марком. С тех пор питомец сопровождал своего хозяина повсюду, и, по словам американца, стал ему настоящим другом и членом семьи.

Однако 30 октября Департамент охраны окружающей среды (DEC) пришел за Орешком из-за жалоб на его незаконное содержание. Причиной стали правила о содержании диких животных в домашних условиях, а также связанные с этим риски передачи болезней.

"Я в шоке, не верю и испытываю отвращение к людям, которые так поступили с Орешком. Он был центром моего и многих ваших миров так долго, что я не знаю, как эмоционально это пережить", — написал Марк в Instagram.

Департамент охраны окружающей среды (DEC) пришел за Орешком из-за жалоб на его незаконное содержание Фото: Instagram

Эмоциональный пост, в котором Марк делится своими переживаниями, привлек внимание подписчиков: множество пользователей выразили поддержку и предложили помощь в борьбе за возвращение Орешка. Петиция о возвращении белки уже собрала более 22 000 подписей, и люди продолжают поддерживать ve;xbye в комментариях. Подключились и поклонники Орешка, предложившие внести пожертвования на судебные издержки. На GoFundMe к сегодняшнему дню собрано уже более 4 000 долларов для возможного оспаривания решения DEC.

"Сейчас нам нужна ваша поддержка как никогда/ Мы во многом полагаемся на интернет-сообщество и организацию PNUT Freedom Farm, которая помогает спасать таких животных, как Орешек. Теперь все это под угрозой", — добавил американец.

Издание отмечает, что организация, названная в честь белки, занимается спасением и реабилитацией животных, а также оказывает помощь владельцам, столкнувшимся с трудностями содержания диких животных в городских условиях.

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