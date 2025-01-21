"Я хороша мати": жінка, вкрита татуюваннями, розповіла, що її бояться люди на вулицях

Жінка витратила понад 300 тисяч доларів, щоб прикрасити 90% свого тіла татуюваннями, але тепер її не пускають до ресторанів і ображають.

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Кайла, мати двох дітей з Іллінойсу, США, тіло якої на 90% вкрите татуюваннями, зізналася, що її любов до тату іноді псує їй життя. А люди "притискають до себе своїх дітей", коли бачать її на вулиці, і думають, що вона погана мати через її татуювання, але їй подобається її зовнішній вигляд. Про це пише Mirror.

Жінка зізналася, що витратила близько 330 тисяч доларів на татуювання, які покривають 90% її тіла. Її партнер Вампіро також сильно татуйований.

Кайла та її партнер Вампіро Фото: Instagram kyylitaaa

Кайла визнає, що люди називають її "цирковим виродком" і каже, що її виганяли з ресторанів через тату. Її навіть звинувачували в тому, що вона погана мати через її зовнішність.

Модель татуювань, яка також має кілька пірсингів і любить робити собі зубні прикраси, розповіла подкасту Truly TV на YouTube, що вона виросла в мормонській церкві.

"Вона була дуже консервативною, суворою, тому мені не дозволяли робити багато чого з того, що я хотіла робити в дитинстві", — зізналася вона. Їй не дозволяли виражати себе через одяг або зовнішній вигляд, тому, ставши старшою, вона почала експериментувати і не озиралася назад.

Кайла зізналася, що ще не закінчила з експериментами й іноді робить по два татуювання на тиждень.

"Я ніколи в житті не уявляла, що буду так сильно татуйована", — зізналася вона. Але її засмучує, коли люди судять за зовнішністю.

Кайла покрила татуюваннями 90% свого тіла

Кайла заявила: "Нас виганяли з ресторанів за татуювання на обличчі, і ще до того, як я відкривала рот, нас вважали поганими батьками. Насправді ми цілком нормальні, як і всі інші", — додала вона.

Але найчастіше її критикують у соцмережах. Кайла сказала: "Найчастіший коментар, який я бачу, це: "Ти була такою гарною, поки не зіпсувала себе татуюваннями"... Ніщо з цього мене не турбує — це не заради уваги, мені просто подобається, який я маю вигляд".

Нагадаємо, найбільш татуйована дівчина Австралії, яка витратила понад 280 тисяч доларів на всілякі модифікації тіла, показала себе до того, як зважилася так кардинально змінити свою зовнішність. Різниця між фото склала вісім років. Зараз на тілі Ембер Люк понад 600 тату.