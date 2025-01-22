Провісник катастрофи. Знавці помітили ознаку наближення "судного дня" (фото)

За легендою, містичні істоти живуть під островами Японії, а на поверхню виходять, щоб попередити людей про наближення катастрофи.

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На південному краю півострова Баха-Каліфорнія (Мексика) люди помітили рідкісну рибу "судного дня". У місцевого населення це викликало серйозні побоювання про неминучу катастрофу, яка насувається. Про це пише видання Express.

Наближення катастрофи

За легендою, ці риби є провісниками землетрусів та інших природних катаклізмів. Чоловік, який побачив її у Мексиці, сказав: "Кажуть, що вони з'являються, коли має бути дуже сильне цунамі".

Риба "судного дня" Фото: Express

На опублікованих фотографіях можна побачити, що масивна риба, завдовжки з дошку для серфінгу, має сріблясто-блакитне тіло з приголомшливим червоним плавником. Вона вкрита лускою і захисник гуаніном.

Представники цього виду можуть досягати 10 метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів. Водяться на глибині від 200 до 1000 метрів.

Провісник небезпеки

Відомо, що 20 риб "судного дня" викинулися на берег за декілька місяців до того, як Японія зазнала руйнівного цунамі, що забрало понад 15 000 життів і призвело до землетрусу магнітудою 9,0 балів у березні 2011 року. Одну з них також помітили торік в Каліфорнії за місяць до того, як регіон постраждав внаслідок землетрусу магнітудою 7,0 балів.

Представники цього виду можуть досягати 10 метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів Фото: Express

Завдяки своїм розмірам і формі вони нагадують "морського змія". У японській міфології їх називають "посланцем із палацу бога морського дракона. За легендою, містичні істоти живуть під островами Японії, а на поверхню виходять, щоб попередити людей про наближення землетрусу.

Молоді серфери, помітивши рибу, підхопили її своїми дошками й віднесли назад в океан.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.

Крім того, ми розповідали, що чоловіка, який виловив рибу з головою змії, закликали "вбити її на місці". Представники цього виду виростають до 3 футів (близько 92 см) завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона. Фахівці закликають після вилову негайно вбивати цих риб: відрізати голову та випотрошити, поклавши у герметичний пластиковий пакет.