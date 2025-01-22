Предвестник катастрофы. Знатоки увидели признак приближения "судного дня" (фото)

По легенде, мистические существа живут под островами Японии, а на поверхность выходят, чтобы предупредить людей о приближении катастрофы.

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На южной оконечности полуострова Баха-Калифорния (Мексика) люди заметили редкую рыбу "судного дня". У местного населения это вызвало серьезные опасения о надвигающейся неизбежной катастрофе. Об этом пишет издание Express.

Приближение катастрофы

По легенде, эти рыбы являются предсказателями землетрясений и других природных катаклизмов. Мужчина, который увидел ее в Мексике, сказал: "Говорят, что они появляются, когда должно случиться очень сильное цунами".

Рыба "судного дня" Фото: Express

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что массивная рыба, длиной с доску для серфинга, имеет серебристо-голубое тело с красным плавником. Она покрыта чешуей и защитным гуанином.

Представители этого вида могут достигать 10 метров в длину и весить более 200 килограммов. Водятся на глубине от 200 до 1000 метров.

Предвестник опасности

Известно, что 20 рыб "судного дня" выбросились на берег за несколько месяцев до того, как Япония испытала разрушительное цунами, унесшее более 15 000 жизней и приведшее к землетрясению магнитудой 9,0 баллов в марте 2011 года. Одну из них также заметили в прошлом году в Калифорнии за месяц до того, как регион пострадал в результате землетрясения магнитудой 7,0 баллов.

Представители этого вида могут достигать 10 метров в длину и весить более 200 килограммов Фото: Express

Благодаря своим размерам и форме они напоминают "морского змея". В японской мифологии их называют посланником из дворца бога морского дракона. По легенде, мистические существа живут под островами Японии, а на поверхность выходят, чтобы предупредить людей о приближении землетрясения.

Молодые серферы, заметив рыбу, подхватили ее своими досками и отнесли обратно в океан.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчину, который выловил рыбу с головой змеи, призвали "убить ее на месте". Представители этого вида вырастают до 3 футов (около 92 см) в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона. Специалисты призывают после вылова немедленно убивать этих рыб: отрезать голову и выпотрошить, положив в герметичный пластиковый пакет.