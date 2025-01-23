Головний символ Зальцбурга: місто втратило ексклюзивні права на цукерки "Моцарт"

Кондитерська фабрика, яка випускала 57 млн шоколадних цукерок "Моцарт" на рік, закрилася через високі ціни на какао.

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Австрійські сувенірні "Моцарткугельн", або просто цукерки "Моцарт" більше не вироблятимуться на батьківщині композитора після банкрутства кондитерської фабрики. Виробництво знаменитих цукерок, які винайшли ще в 19 столітті, можуть перенести до Чехії. Про це пише The Guardian.

Відвідувачі Зальцбурга навряд чи зможуть уникнути товарів, пов'язаних з його улюбленим сином Вольфгангом Амадеєм Моцартом: футболки, м'ячі для гольфу і фігурки Playmobil із зображенням композитора заполонили сувенірні крамниці та магазини безмитної торгівлі в аеропортах.

Однак австрійське місто щойно втратило ексклюзивне право на найулюбленіший сувенір з-поміж усіх — маленькі шоколадні цукерки "Моцарт" у фольгованому пакуванні із зображенням музичного вундеркінда в напудреній перуці.

Шоколадні цукерки "Моцарт" Фото: tripadvisor

Минулого місяця з конвеєра в передмісті Гредіг зійшов останній зальцбурзький "Моцарткугель" (бал Моцарта) — кондитерський виріб з начинкою з марципану, фісташок і нуги, винайдений наприкінці XIX століття.

Фабрика, що виробляла 57 млн шоколадних цукерок Mozartkugel на рік, закрилася після того, як виробник Salzburg Schokolade збанкрутував, почасти через різке зростання цін на какао, внаслідок чого було втрачено 65 робочих місць.

Хоча у цих ласощів є багато підробок, тільки справжній "Echte Salzburger Mozartkugel" вироблявся масово на експорт в австрійському місті. Профспілка Pro-Ge, що представляє робітників, назвала фабрику Mozartkugel "серцем регіону", де співробітники "пишалися продуктом, який був знаменитий у всьому світі".

Незважаючи на місцеве походження, ліцензія на виробництво шоколаду вже кілька років належить американському конгломерату Mondelez International, виробнику таких міжнародних брендів, як печиво Oreo і шоколадні батончики Toblerone.

Після банкрутства компанії Salzburg Schokolade після трьох років спроб її порятунку компанія Mondelez заявила, що шукатиме у своїй регіональній виробничій мережі нове місце для виробництва цукерок "Моцарт".

За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, найімовірнішим місцем призначення є Чехія, де собівартість продукції нижча.

У той час як Австрія стикається з імовірністю того, що незабаром у неї з'явиться перший вкрай правий канцлер з часів Другої світової війни, коментатори відзначили занепокоєння, спричинене звісткою про те, що такий перевірений часом культурний еталон, можливо, більше не вироблятимуть в альпійській республіці.

Самобутність Зальцбурга, четвертого за величиною міста Австрії, нерозривно пов'язана з Моцартом, який надає колосального культурного колориту громаді з населенням трохи більше ніж 150 000 осіб і щорічно привертає натовпи туристів.

Моцарт недолюблював Зальцбург Фото: чума

У самого вундеркінда були складні стосунки з рідним містом, де він служив при дворі архієпископа. Моцарт скаржився в листах, що знаходить Зальцбург "нудним, провінційним і задушливим". Зрештою, у віці 20 років він переїхав до більш космополітичної столиці Відня, де домігся успіху.

Обтяжена боргами після передчасної смерті Моцарта у віці 35 років, його вдова Констанція врешті-решт повернулася в Зальцбург і, на загальну думку, зберегла — і монетизувала — його спадщину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як всесвітній тренд на "Дубайський шоколад" з начинкою з фісташок, може спровокувати екологічну катастрофу.