Главный символ Зальцбурга: город потерял эксклюзивные права на конфеты "Моцарт"

Кондитерская фабрика, которая выпускала 57 млн ​​шоколадных конфет "Моцарт" в год, закрылась из-за высоких цен на какао.

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Австрийские сувенирные "Моцарткугельн", или просто конфеты "Моцарт" больше не будут производиться на родине композитора после банкротства кондитерской фабрики. Производство знаменитых конфет, которые изобрели еще в 19 веке, могут перенести в Чехию. Об этом пишет The Guardian.

Посетители Зальцбурга вряд ли смогут избежать товаров, связанных с его любимым сыном Вольфгангом Амадеем Моцартом: футболки, мячи для гольфа и фигурки Playmobil с изображением композитора заполонили сувенирные магазины и магазины беспошлинной торговли в аэропортах.

Однако австрийский город только что утратил эксклюзивное право на самый любимый сувенир из всех — маленькие шоколадные конфеты "Моцарт" в фольгированной упаковке с изображением музыкального вундеркинда в напудренном парике.

Шоколадные конфеты "Моцарт" Фото: tripadvisor

В прошлом месяце с конвейера в пригороде Гредиг сошел последний зальцбургский "Моцарткугель" (бал Моцарта) — кондитерское изделие с начинкой из марципана, фисташек и нуги, изобретенное в конце XIX века.

Фабрика, производившая 57 млн ​​шоколадных конфет Mozartkugel в год, закрылась после того, как производитель Salzburg Schokolade обанкротился, отчасти из-за резкого роста цен на какао, в результате чего было потеряно 65 рабочих мест.

Хотя у этого лакомства есть много подделок, только подлинный "Echte Salzburger Mozartkugel" производился массово на экспорт в австрийском городе. Профсоюз Pro-Ge, представляющий рабочих, назвал фабрику Mozartkugel "сердцем региона", где сотрудники "гордились продуктом, который был знаменит по всему миру".

Несмотря на местное происхождение, лицензия на производство шоколада уже несколько лет принадлежит американскому конгломерату Mondelez International, производителю таких международных брендов, как печенье Oreo и шоколадные батончики Toblerone.

После банкротства компании Salzburg Schokolade после трех лет попыток ее спасения компания Mondelez заявила, что будет искать в своей региональной производственной сети новое место для производства конфет "Моцарт".

По неподтвержденным данным местных СМИ, наиболее вероятным местом назначения является Чехия, где себестоимость продукции ниже.

В то время как Австрия сталкивается с вероятностью того, что вскоре у нее появится первый крайне правый канцлер со времен Второй мировой войны, комментаторы отметили беспокойство, вызванное известием о том, что такой проверенный временем культурный эталон, возможно, больше не будет производиться в альпийской республике.

Самобытность Зальцбурга, четвертого по величине города Австрии, неразрывно связана с Моцартом , который придает колоссальный культурный колорит общине с населением чуть более 150 000 человек и ежегодно привлекает толпы туристов.

Моцарт недолюбливал Зальцбург Фото: Wikimedia Commons

У самого вундеркинда были сложные отношения с родным городом, где он служил при дворе архиепископа. Моцарт жаловался в письмах, что находит Зальцбург "скучным, провинциальным и душным". В конце концов, в возрасте 20 лет он переехал в более космополитичную столицу Вену, где добился успеха .

Обремененная долгами после преждевременной смерти Моцарта в возрасте 35 лет, его вдова Констанция в конце концов вернулась в Зальцбург и, по общему мнению, сохранила — и монетизировала — его наследие.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как всемирный тренд на "Дубайский шоколад" с начинкой из фисташек, может спровоцировать экологическую катастрофу.