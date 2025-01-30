Покаталися і поставили на місце: підлітки заради розваги вкрали поїзд метро (відео)

Підлітки відкрили поїзд метро, що стояв на запасній колії, і поїхали на ньому кататися. Поліція досі розшукує викрадачів.

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На вихідних кілька підлітків у Нью-Йорку залізли в порожній поїзд метро, що стояв на запасній колії біля станції 71st Avenue у Форест-Гіллз, і здійснили на ньому поїздку зі швидкістю приблизно 50 км/год. Про це пише видання The Post.

Опинившись усередині, викрадачі замазали об'єктиви камер відеоспостереження маркером, проте зняли на відео свою поїздку і виклали її в соцмережі. На кадрах помітно, що спідометр поїзда показує швидкість близько 30 миль на годину.

Також на відео помітно, що шестеро підлітків у капюшонах спокійно розгулювали темним вагоном, а один із них сидить, звісивши ноги над рейками.

Поки незрозуміло, скільки тривала ця "подорож", але зрештою потяг повернули на відстійник на станції в Брукліні, звідки його і викрали. Співробітники підземки помітили, що поїзд перебуває не в тому місці, де вони його залишили раніше, і викликали поліцію. Причому, двері поїзда виявилися зачиненими, тому припускають, що у викрадачів були спеціальні ключі.

Зловмисники, як вважає поліція, втекли з місця злочину пішки, і розшукує винних. Їм можуть висунути звинувачення в безрозсудному створенні загрози.

NBC New York зазначає, що після подібних інцидентів пасажири стали сумніватися в безпеці метро. Наприклад, у вересні минулого року двоє підлітків проникли на станцію метро Briarwood і викрали потяг, що стояв. Їх вдалося заарештувати після того, як вони розбили транспорт.

Зі свого боку, як зазначає CBS News, голова правління Metropolitan Transportation Authority Янно Лібер заявив, що слід переглянути систему запуску пасажирського громадського транспорту. За його словами, з метою безпеки пасажирів механічні ключі повинні піти в минуле, а допуск машиністів до управління поїздами необхідно проводити через "біометрику".

Лібер також заявив, що коли підозрюваних спіймають, він хотів би, щоб вони понесли суворе покарання, а не просто відбулися переляком.

Нагадаємо, у Лондоні пасажир метро намагався застрибнути у вагон на станції Ealing Broadway, але не встиг. Двері зачинилися, а рука застрягла, і чоловік змушений був бігти за поїздом.

Також Фокус писав, що на станції метро Canning Town у Лондоні працівники підземки знайшли клітку з морською свинкою і запискою "Мені потрібен новий господар".