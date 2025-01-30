Покатались и поставили на место: подростки ради развлечения угнали поезд метро (видео)

Подростки открыли стоящий на запасном пути поезд метро и поехали на нем кататься. Полиция до сих пор разыскивает угонщиков.

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На выходных несколько подростков в Нью-Йорке забрались в пустой поезд метро, стоящий на запасном пути около станции 71st Avenue в Форест-Хиллз и совершили на нем поездку со скоростью примерно 50 км/ч. Об этом пишет издание The Post.

Оказавшись внутри, угонщики замазали объективы камер видеонаблюдения маркером, однако сняли на видео свою поездку и выложили ее в соцсети. На кадрах заметно, что спидометр поезда показывает скорость около 30 миль в час.

Также на видео заметно, что шестеро подростков в капюшонах спокойно разгуливали по темному вагону, а один из них сидит, свесив ноги над рельсами.

Пока неясно, сколько длилось это "путешествие", но в конечном итоге поезд вернули на отстойник на станции в Бруклине, откуда и был угнан. Сотрудники подземки заметили, что поезд находится не в том месте, где они его оставили ранее, и вызвали полицию. Причем, двери поезда оказались закрыты, поэтому предполагается, что у угонщиков были специальные ключи.

Злоумышленники, как считает полиция, скрылись с места преступления пешком и разыскивает виновных. Им могут быть предъявлены обвинения в безрассудном создании угрозы.

NBC New York отмечает, что после подобных инцидентов пассажиры стали сомневаться в безопасности метро. К примеру, в сентябре прошлого года двое подростков проникли на станцию ​​метро Briarwood и угнали стоящий поезд. Их удалось арестовать после того, как они разбили транспорт.

В свою очередь, как отмечает CBS News, председатель правления Metropolitan Transportation Authority Янно Либер заявил, что следует пересмотреть систему запуска пассажирского общественного транспорта. По его словам, в целях безопасности пассажиров механические ключи должны уйти в прошлое, а допуск машинистов к управлению поездами необходимо производить через "биометрику".

Либер также заявил, что когда подозреваемых поймают, он хотел бы, чтобы они понесли суровое наказание, а не просто отделались испугом.

Напомним, в Лондоне пассажир метро пытался запрыгнуть в вагон на станции Ealing Broadway, но не успел. Дверь закрылась, а рука застряла, и мужчина вынужден был бежать за поездом.

Также Фокус писал, что на станции метро Canning Town в Лондоне работники подземки нашли клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый хозяин".