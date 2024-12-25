Рука мужчины застряла в дверях вагона: ему ничего не осталось, как бежать за поездом

По словам очевидцев, мужчина пытался запрыгнуть в вагон, но не успел. Дверь закрылась, и его рука застряла. Машинист тем временем нажал педаль и тронулся.

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Пассажир метро Лондона (Великобритания) вынужден был пробежать несколько метров вдоль платформы на станции Ealing Broadway с рукой, зажатой в дверях движущегося поезда. Этот досадный инцидент произошел сразу после полуночи 24 декабря на линии Элизабет (Elizabeth line), сообщает издание The Guardian со ссылкой на отделение по расследованию железнодорожных аварий (RAIB).

По словам очевидцев, мужчина пытался запрыгнуть в вагон, но не успел. Дверь закрылась, и его рука застряла. Машинист тем временем нажал педаль и тронулся. Пострадавший побежал следом, чтобы не лишиться руки, пока его не оттащил работник железной дороги, который дежурил на платформе.

Люди, находившиеся внутри состава, предупредили машиниста, и поезд остановился, проехав около 17 метров. Сообщается, что пострадавший получил незначительные травмы.

Пассажир пытался запрыгнуть в вагон, но не успел Фото: Unplash

"Нам жаль, что с пассажиром произошел этот досадный инцидент. Безопасность является нашим приоритетом. Оператор MTR Elizabeth line сейчас проводит тщательное расследование для установления первопричины этого случая, чтобы определить, какие шаги они могут предпринять, чтобы избежать аналогичных инцидентов в будущем", — указал перевозчик в официальном заявлении.

Напомним, ранее Фокус писал, что 1200 пассажиров французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуировать на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

Кроме того, 20-сантиметровую змею нашли в пассажирском поезде на линии JR Yamanote в Токио (Япония). О рептилии в вагоне сотрудникам железной дороги сообщил один из пассажиров.