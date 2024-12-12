"Невиданная жестокость": 3500 пассажиров блуждают по тоннелю метро после отключения света (фото)

По предварительным данным, два поезда между станциями не могут сдвинуться с места. Пожарные вывели людей в темные тоннели.

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Поездка домой для 3500 жителей Нью-Йорка превратилась в кошмар. Пассажиры застряли под землей на несколько часов из-за внезапного отключения электроэнергии, что привело к остановке двух поездов на линии F. Их эвакуировали через тоннели метро и служебные выходы, пишет издание New York Post.

По предварительным данным, два поезда между станциями не могут сдвинуться с места. Пожарные вывели людей в темные тоннели метро и показали служебные лестницы.

Застряли под землей

"В течение последних 70 минут мы были в ловушке — в час пик без кондиционера, пока полиция не вывела нас через проклятый тоннель на перекрестке", — написал в социальной сети Х один из эвакуированных пассажиров, опубликовав фотографию людей, которые поднимаются по лестнице, покрытой граффити.

Другая местная жительница, Дженнифер Янг, добавила: "Невиданная жестокость. Ехала на работу и застряла в поезде на 2 часа".

Сообщается, что четверо пассажиров получили незначительные травмы. Трое из них отказались от медицинской помощи, а одного человека госпитализировали в NYU Langone-Cobble Hill.

Пожарные вывели людей в темные тоннели метро Фото: Michael Kaplan Пожарные вывели людей в темные тоннели метро Фото: Michael Kaplan

"Мы благодарим сотни работников сферы транспорта, пожарных, сотрудников полиции Нью-Йорка и спасателей из других ведомств, приложивших все усилия, чтобы быстро помочь пассажирам двух поездов, которые застряли между станциями после сбоя в подаче электроэнергии. К счастью, эвакуация прошла организованно. Похоже, никто не пострадал", — заявил Деметриус Кричлоу, президент NYC Transit.

Люди сходили с ума

Один из очевидцев, 42-летний Андерс Нельсон, рассказал в интервью Gothamist, что люди там сходили с ума. По его словам, пассажиры были вынуждены справлять нужду между вагонами поезда. Но большинство людей сплотились в общей беде, делились водой и едой.

Сейчас компания Con Edison работает над тем, чтобы восстановить электроснабжение, а метрополитен разбирается с причиной неисправности.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал Фото: Michael Kaplan

Напомним, ранее Фокус писал, что 1200 пассажиров французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуировать на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

Кроме того, 20-сантиметровую змею нашли в пассажирском поезде на линии JR Yamanote в Токио (Япония). О рептилии в вагоне сотрудникам железной дороги сообщил один из пассажиров.