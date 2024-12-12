"Небачена жорстокість": 3500 пасажирів блукають тунелем метро після відключення світла (фото)

За попередніми даними, два потяги між станціями не можуть зрушити з місця. Пожежники вивели людей у темні тунелі.

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Поїздка додому для 3500 жителів Нью-Йорка перетворилася на кошмар. Пасажири застрягли під землею на кілька годин через раптове відключення електроенергії, що призвело до зупинки двох поїздів на лінії F. Їх евакуювали через тунелі метро та службові виходи, пише видання New York Post.

За попередніми даними, два потяги між станціями не можуть зрушити з місця. Пожежники вивели людей у темні тунелі метро й показали службові сходи.

Застрягли під землею

"Протягом останніх 70 хвилин ми були в пастці — у годину пік без кондиціонера, поки поліція не вивела нас через клятий тунель на перехресті", — написав у соціальній мережі Х один з евакуйованих пасажирів, опублікувавши фотографію людей, які підіймаються сходами, вкритими графіті.

Інша місцева мешканка, Дженніфер Янг, додала: "Небачена жорстокість. Їхала на роботу й застрягла у поїзді на 2 години".

Повідомляється, що четверо пасажирів отримали незначні травми. Троє з них відмовилися від медичної допомоги, а одну людину госпіталізували в NYU Langone-Cobble Hill.

Пожежники вивели людей у темні тунелі метро Фото: Michael Kaplan Пожежники вивели людей у темні тунелі метро Фото: Michael Kaplan

"Ми дякуємо сотням працівників сфери транспорту, пожежникам, співробітникам поліції Нью-Йорка і рятувальникам з інших відомств, які доклали всіх зусиль, щоб швидко допомогти пасажирам двох поїздів, які застрягли між станціями після збою в подачі електроенергії. На щастя, евакуація пройшла організовано. Схоже, ніхто не постраждав", — заявив Деметріус Крічлоу, президент NYC Transit.

Люди божеволіли

Один з очевидців, 42-річний Андерс Нельсон, розповів в інтерв'ю Gothamist, що люди там божеволіли. За його словами, дехто був змушений справляти нужду між вагонами поїзда. Але загалом люди згуртувалися у спільній біді, ділилися водою та їжею.

Наразі компанія Con Edison працює над тим, щоб відновити електропостачання, а метрополітен розбирається з причиною несправності.

У результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав Фото: Michael Kaplan

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1200 пасажирів французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуювати на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

Крім того, 20-сантиметрову змію знайшли у пасажирському потязі на лінії JR Yamanote в Токіо (Японія). Про рептилію у вагоні співробітникам залізниці повідомив один із пасажирів.