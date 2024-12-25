Рука чоловіка застрягла у дверях вагона: йому нічого не лишилось, як бігти за поїздом

За словами очевидців, чоловік намагався застрибнути у вагон, але не встиг. Двері зачинилися, і його рука застрягла. Машиніст тим часом натиснув педаль й рушив.

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Пасажир метро Лондона (Велика Британія) змушений був пробігти кілька метрів вздовж платформи на станції Ealing Broadway з рукою, затиснутою у дверях рухомого поїзда. Цей прикрий інцидент стався відразу після півночі 24 грудня на лінії Елізабет (Elizabeth line), повідомляє видання The Guardian з посиланням на відділення з розслідування залізничних аварій (RAIB).

За словами очевидців, чоловік намагався застрибнути у вагон, але не встиг. Двері зачинилися, і його рука застрягла. Машиніст тим часом натиснув педаль й рушив. Постраждалий побіг слідом, щоб не позбутися руки, поки його не відтягнув працівник залізниці, котрий чергував на платформі.

Люди, що знаходилися всередині складу, попередили машиніста, і потяг зупинився, проїхавши близько 17 метрів. Повідомляється, що потерпілий отримав незначні травми.

Пасажир намагався застрибнути у вагон, але не встиг Фото: Unplash

"Нам шкода, що з пасажиром стався цей прикрий інцидент. Безпека є нашим пріоритетом. Оператор MTR Elizabeth line наразі проводить ретельне розслідування для встановлення першопричини цього випадку, щоб визначити, які кроки вони можуть зробити, аби уникнути аналогічних інцидентів у майбутньому", — вказав перевізник в офіційній заяві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1200 пасажирів французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуювати на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

Крім того, 20-сантиметрову змію знайшли у пасажирському потязі на лінії JR Yamanote в Токіо (Японія). Про рептилію у вагоні співробітникам залізниці повідомив один із пасажирів.