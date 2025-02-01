Дивна пропозиція: одна компанія пропонує людям долучилися на "віртуальну дегустацію" води

Власник компанії Fine Liquids Пет Екерт каже, що окрім вибраної елітної води, кожен замовник отримує консультацію від "водного сомельє".

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Компанія Fine Liquids пропонує своїм клієнтам незвичний вид тестування води, який передбачає "віртуальний досвід" смакування різних видів мінеральної води з "водним сомельє". Про це повідомляє видання WhatstheJam.

Фірма запрошує своїх клієнтів долучитися до оцінки "Heilwasser BOX", який містить принаймні шість спеціально відібраних вод. Потім цю коробку обраними марками відправляють до клієнта додому, а потім організовують дзвінок через Google Meet, який триватиме від 90 до 120 хвилин.

Сертифікований водний сомельє Пет Екерт каже, що під смакування водою під час віртуальної сесії є певні особливості. Зокрема, компанія встановила певні правила споживання води.

"Оскільки у нас на столі однакова вода, ми разом п’ємо та досліджуємо дивовижні кольори води. Це допомагає клієнтам знайти найкращу воду для зволоження протягом усього дня, особливих обставин під час спорту, голодування або повторної мінералізації тіла замість використання добавок", — каже пан Екерт.

За словами експерта, під час розмови та дегустації сомельє та клієнт говорять про "кожну воду", а потім разом шукають слова, як описати такі основні відчуття смаку.

"Окремі клієнти можуть вибрати те, що їм більше подобається, домовитися з нами заздалегідь або повністю залишити це на наш розсуд.І кожна коробка зазвичай включає близько шести вод", — вказує водний сомельє.

За словами пана Екерта, більшість людей повертаються, замовляючи свою улюблену воду, а самі клієнти Саму опцію "дегустації води" Fine Liquids запустила у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

"Дегустація води стає все більш популярною, я возив коробки неймовірно багатим людям на уроки в школі. Це дуже цінно для нашої компанії, і мені дуже подобається це робити. Це приємно і круто", — зізнається власник компанії.

Раніше стало відомо, що Nestle фільтрувала і продавала забруднену воду. За даними французького медіа, у небезпечних джерелах із водою були різні бактерії, фекалії та пестициди. Споживачі пляшкової мінералки не знали про це.

Згодом повідомлялося, що чоловіка хочуть оштрафувати за безоплатну роздачу води. Девід Мартін, який уже 4 роки роздає холодну воду, каже, що не платитиме штрафи від свого ТВЖ. На бік чоловіка стали і його сусіди.