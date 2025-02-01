Странное предложение: одна компания предлагает людям присоединиться на "виртуальную дегустацию" воды

Владелец компании Fine Liquids Пэт Экерт говорит, что кроме выбранной элитной воды, каждый заказчик получает консультацию от "водного сомелье".

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Компания Fine Liquids предлагает своим клиентам необычный вид тестирования воды, который предусматривает "виртуальный опыт" смакования различных видов минеральной воды с "водным сомелье". Об этом сообщает издание WhatstheJam.

Фирма приглашает своих клиентов присоединиться к оценке "Heilwasser BOX", который содержит по крайней мере шесть специально отобранных вод. Затем эту коробку выбранными марками отправляют к клиенту домой, а затем организуют звонок через Google Meet, который продлится от 90 до 120 минут.

Сертифицированный водный сомелье Пэт Экерт говорит, что во смакование водой во время виртуальной сессии есть определенные особенности. В частности, компания установила определенные правила потребления воды.

"Поскольку у нас на столе одинаковая вода, мы вместе пьем и исследуем удивительные цвета воды. Это помогает клиентам найти лучшую воду для увлажнения в течение всего дня, особых обстоятельств во время спорта, голодания или повторной минерализации тела вместо использования добавок", — говорит г-н Экерт.

По словам эксперта, во время разговора и дегустации сомелье и клиент говорят о "каждой воде", а затем вместе ищут слова, как описать такие основные ощущения вкуса.

"Отдельные клиенты могут выбрать то, что им больше нравится, договориться с нами заранее или полностью оставить это на наше усмотрение. И каждая коробка обычно включает около шести вод", — указывает водный сомелье.

По словам господина Экерта, большинство людей возвращаются, заказывая свою любимую воду, а сами клиенты Саму опцию "дегустации воды" Fine Liquids запустила в 2020 году во время пандемии коронавируса.

"Дегустация воды становится все более популярной, я возил коробки невероятно богатым людям на уроки в школе. Это очень ценно для нашей компании, и мне очень нравится это делать. Это приятно и круто", — признается владелец компании.

Ранее стало известно, что Nestle фильтровала и продавала загрязненную воду. По данным французского медиа, в опасных источниках с водой были различные бактерии, фекалии и пестициды. Потребители бутылочной минералки не знали об этом.

Впоследствии сообщалось, что мужчину хотят оштрафовать за бесплатную раздачу воды. Дэвид Мартин, который уже 4 года раздает холодную воду, говорит, что не будет платить штрафы от своего ТВЖ. На сторону мужчины стали и его соседи.