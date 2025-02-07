Золоте місто шахраїв: журналісти відвідали дивне місто в зоні військових дій

Шве-Кокко мав стати новим Лас-Вегасом у М'янмі, але зараз це місто "побудоване на шахрайстві". А його засновник вважає, що його підставив Китай.

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М'янма, яка колись називалася Бірмою, потерпає від загострень громадянської війни та є частиною "Золотого трикутника", де процвітає наркоторгівля. Але також тут знаходиться загадкове місто Шве-Кокко, яке китайський мільярдер та інвестор Ше Чжицян хотів зробити новим "Лас-Вегасом" нібито за завданням офіційного Пекіна. Журналістам ВВС вдалося відвідати це місто, де немає поліції та законів.

Шве-Кокко називають "містом шахраїв"

"Високі, блискучі будівлі, що здіймаються над кукурудзяними полями на бірманському боці річки Моей, являють собою настільки шокуюче видовище, що ви ловите себе на думці, що кліпаєте, щоб переконатися, що вам це не привиділося", — зазначає журналіст Джонатан Хед.

Вісім років тому нічого подібного в штаті Карен не існувало. Цей регіон М'янми був найбіднішим місцем у світі. Але зараз, на кордоні з Таїландом виникло невелике місто під назвою Шве Кокко, або "Золоте дерево дощу".

Його звинувачують у тому, що воно є містом, побудованим на шахрайстві, центром відмивання грошей і торгівлі людьми. Ше Чжицзян, який його побудував, перебуває у в'язниці Бангкока, чекаючи на екстрадицію до Китаю.

Вид на Шве Кокко з повітря Фото: Facebook The Irrawaddy

Однак компанія Ше Чжицзяна Yatai, яка побудувала місто, у своїх рекламних відеороликах малює зовсім інше бачення Шве Кокко — як міста-курорту, безпечного місця відпочинку для китайських туристів і притулку для надбагатих людей.

Історія Шве Кокко також є прикладом неприборканих амбіцій, які виплеснулися з Китаю за останні два десятиліття.

Що відомо про Шве Кокко

Ше Чжицзян побудував місто, яке мало стати "Новим Вегасом" і "магнітом для інвесторів".

Ше Чжицзян тепер очікує екстрадиції до Китаю Фото: Facebook The Irrawaddy

Однак він привернув увагу офіційного Пекіна, який тепер прагне присікти шахрайські операції вздовж кордону Таїланду і М'янми, які шкодять бізнесу.

Реклама шахрайських схем також завдає шкоди туризму в Таїланді: Таїланд відключає електропостачання об'єктів за кордоном, посилює банківські правила і обіцяє заблокувати візи для тих, кого підозрюють у використанні Таїланду як транзитного маршруту.

Шве Кокко залишився в запустінні в охопленій війною М'янмі після перевороту, не маючи можливості залучити потік інвестицій і туристів, необхідних для продовження своєї діяльності.

Компанія Yatai пускає в місто туристів і журналістів, сподіваючись, що це допоможе Ше Чжицзяну вийти з в'язниці.

Із загостренням громадянської війни в М'янмі після військового перевороту 2021 року дістатися до "забороненого міста" можна від Янгона, столиці М'янми, за три дні: через численні контрольно-пропускні пункти, заблоковані дороги та реальний ризик потрапити в перестрілку.

Перехід з Таїланду займає всього кілька хвилин, але вимагає ретельного планування, щоб уникнути патрулів тайської поліції та армії.

У Шве Кокко процвітає злочинність

Колеги Ше Чжицзяна провели для журналістів екскурсію, показуючи нещодавно вимощені вулиці і розкішні вілли.

Вид на Шве Кокко з Таїланду Фото: Facebook The Irrawaddy

"Пан Ше вірить у створення зеленого міста", — сказали вони. Гідом був Ван Фугуй, який сказав, що він колишній поліцейський з Гуансі на півдні Китаю. Він опинився у в'язниці в Таїланді за, як він наполягає, сфабрикованими звинуваченнями в шахрайстві. Там він познайомився з Ше Чжицзяном і став одним із його найбільш довірених помічників.

На перший погляд Шве-Кокко виглядає як провінційне китайське місто. Вивіски на будівлях написані китайськими ієрогліфами, а на будівельні майданчики і назад постійно рухається китайська будівельна техніка.

При цьому компанія Yatai ухильно каже, що багатії орендують вілли, а що щодо бізнесу? "Багато бізнесу. Готелі, казино".

Проте більшість людей на вулицях — це члени місцевої етнічної групи — каренів, які щодня приїжджають до Шве Кокко на роботу. Іноземців на вулицях майже немає.

Yatai стверджує, що у Шве-Кокко більше немає шахрайства. По всьому місту встановлено величезні рекламні щити з написами китайською, бірманською та англійською мовами, що примусова праця не допускається і що "онлайн-бізнес" має піти. Однак місцеві жителі стверджують, що шахрайський бізнес процвітає.

Шахрайства переросли в багатомільярдний бізнес. У них беруть участь тисячі робітників з Китаю, Південно-Східної Азії, Африки та Індійського субконтиненту, яких тримають у відгороджених приміщеннях, де вони ошукують людей по всьому світу, позбавляючи їх заощаджень.

У Шве Кокко процвітає шахрайство

Деякі працюють там добровільно, але інших викрадають і змушують працювати. Ті, хто втік, розповіли історії про тортури та побиття у Шве Кокко. Одна з колишніх працівниць зізналася, що вона працювала в "модельному агентстві", яке зв'язувалося з потенційними жертвами і намагалося побудувати з ними близькі онлайн-стосунки.

"Мета — люди похилого віку. Ви починаєте розмову так: "О, ти маєш вигляд одного з моїх друзів". А потім знайомитеся ближче і розмова переходить на схеми швидкого збагачення, як-от інвестиції в криптовалюту", — зізналася вона, сказавши, що далі жертвами опікувалися професіонали, які виманювали в них гроші.

Журналісти зазначили, що їх ні на хвилину не залишали наодинці, тож побачили вони тільки гарний фасад. Їм навіть не дали зайти в жодну з офісних будівель.

"Нас весь час супроводжували охоронці, прикомандировані з групи ополченців, яка контролює цю частину кордону. Нам дозволили знімати будівельні роботи і зовнішню частину будівель, але не входити в них. На багатьох вікнах були решітки з внутрішньої сторони", — зазначив репортер Джонатан Хед.

Засновник Шве Кокко стверджує, що його підставив офіційний Пекін

Сам Ше Чжицзян, який побудував "місто шахраїв", у Пекіні вважається кримінальним авторитетом.

Він народився в бідному селі в провінції Хунань у Китаї 1982 року, кинув школу в 14 років і навчився програмування. Здається, він переїхав на Філіппіни на початку 20-х і зайнявся азартними іграми онлайн, які в Китаї незаконні.

Тут він почав заробляти гроші. У 2014 році він був засуджений китайським судом за організацію нелегальної лотереї, але залишився за кордоном.

Він інвестував у гральний бізнес у Камбоджі та зумів отримати камбоджійське громадянство. Він використовував принаймні чотири різні імена.

У 2016 році він уклав угоду з каренським воєначальником Со Чіт Ту, щоб разом побудувати нове місто. Ше Чжицзян надасть кошти, китайську будівельну техніку і матеріали, а Со Чіт Ту і його 8000 озброєних бійців забезпечуватимуть його безпеку.

Воєначальник Со Чит Ту Фото: Скриншот

Шве Кокко описували як частину ініціативи Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", що приносить китайські фонди та інфраструктуру у світ.

2020 року Китай публічно відмежувався від Чже Чжицяна, а уряд М'янми почав розслідування щодо його компанії Yatai.

У серпні 2022 року, діючи за китайським запитом до Інтерполу, Ше Чжицзян був заарештований і поміщений до в'язниці в Бангкоку. Його та його ділового партнера Со Чіт Ту також було піддано санкціям з боку британського уряду за їхні зв'язки з торгівлею людьми.

Ше Чжицзян стверджує, що став жертвою подвійної гри з боку китайської держави. Він каже, що заснував свою компанію Yatai за вказівкою Міністерства державної безпеки Китаю, і наполягає на тому, що Шве Кокко тоді був частиною його торгової ініціативи.

Він звинувачує комуністичне керівництво Китаю у зраді через те, що він відмовився передати їм контроль над своїм проектом. Вони хотіли колонію на кордоні Таїланду і М'янми, каже він. Китай заперечує будь-які ділові відносини з Ше Чжицзяном.

Під час своєї відсутності Ше Чжицзян передав управління Шве Кокко молодому протеже, 31-річному Хе Інсюну. Він живе на просторій віллі з видом на Таїланд, яку охороняють китайські охоронці.

Вид на Шве Кокко з Таїланду Фото: Facebook The Irrawaddy

Але в цій частині М'янми немає ні правової системи, ні уряду. Там правлять різні збройні угруповання, які контролюють різні ділянки території вздовж кордону з Таїландом.

Їхні командири вирішують, хто може будувати або керувати бізнесом, забираючи свою частку, щоб допомогти фінансувати свої війни проти армії М'янми або один проти одного. Багато з них відомі тим, що розміщують шахрайські центри.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про конфлікти у світі, які можуть перерости в повномасштабні війни. М'янма також є в списку. Міжнародні експерти вважають, що Китай, який вклав мільярди в розвиток інфраструктури і розраховував на допомогу хунти, яка править країною, втрачає інвестиції через громадянську війну.