Золотой город мошенников: журналисты посетили странный город в зоне военных действий

Шве-Кокко должен был стать новым Лас-Вегасом в Мьянме, но сейчас это город "построенный на мошенничестве". А его основатель считает, что его подставил Китай.

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Мьянма, которая когда-то называлась Бирмой, страдает от обострений гражданской войны и является частью "Золотого треугольника", где процветает наркоторговля. Но также здесь находится загадочный город Шве-Кокко, который китайский миллиардер и инвестор Шэ Чжицян хотел сделать новым "Лас-Вегасом" якобы по заданию официального Пекина. Журналистам ВВС удалось посетить этот город, где нет полиции и законов.

Шве-Кокко называют "городом мошенников"

"Высокие, блестящие здания, возвышающиеся над кукурузными полями на бирманской стороне реки Моэй, представляют собой настолько шокирующее зрелище, что вы ловите себя на мысли, что моргаете, чтобы убедиться, что вам это не почудилось", — отмечает журналист Джонатан Хэд.

Восемь лет назад ничего подобного в штате Карен не существовало. Этот регион Мьянмы был беднейшим местом в мире. Но сейчас, на границе с Таиландом возник небольшой город под названием Шве Кокко, или "Золотое дерево дождя".

Его обвиняют в том, что он является городом, построенным на мошенничестве, центром отмывания денег и торговли людьми. Шэ Чжицзян, который его построил, находится в тюрьме Бангкока, ожидая экстрадиции в Китай.

Вид на Шве Кокко с воздуха Фото: Facebook The Irrawaddy

Однако компания Шэ Чжицзяна Yatai, построившая город, в своих рекламных видеороликах рисует совершенно иное видение Шве Кокко — как города-курорта, безопасного места отдыха для китайских туристов и убежища для сверхбогатых людей.

История Шве Кокко также является примером необузданных амбиций, которые выплеснулись из Китая за последние два десятилетия.

Что известно о Шве Кокко

Шэ Чжицзян построил город, который должен был стать "Новым Вегасом" и "магнитом для инвесторов".

Шэ Чжицзян теперь ожидает экстрадиции в Китай Фото: Facebook The Irrawaddy

Однако он привлек внимание официального Пекина, который теперь стремится пресечь мошеннические операции вдоль границы Таиланда и Мьянмы, которые вредят бизнесу.

Реклама мошеннических схем также наносит ущерб туризму в Таиланде: Таиланд отключает электроснабжение объектов за границей, ужесточает банковские правила и обещает заблокировать визы для тех, кого подозревают в использовании Таиланда в качестве транзитного маршрута.

Шве Кокко остался в запустении в охваченной войной Мьянме после переворота, не имея возможности привлечь поток инвестиций и туристов, необходимых для продолжения своей деятельности.

Компания Yatai пускает в город туристов и журналистов, надеясь, что это поможет Шэ Чжицзяну выйти из тюрьмы.

С обострением гражданской войны в Мьянме после военного переворота 2021 года добраться до "запретного города" можно от Янгона, столицы Мьянмы, за три дня: через многочисленные контрольно-пропускные пункты, заблокированные дороги и реальный риск попасть в перестрелку.

Переход из Таиланда занимает всего несколько минут, но требует тщательного планирования, чтобы избежать патрулей тайской полиции и армии.

В Шве Кокко процветает преступность

Коллеги Шэ Чжицзяна провели для журналистов экскурсию, показывая недавно вымощенные улицы и роскошные виллы.

Вид на Шве Кокко из Таиланда Фото: Facebook The Irrawaddy

"Господин Шэ верит в создание зеленого города", – сказали они. Гидом был Ван Фугуй, который сказал, что он бывший полицейский из Гуанси на юге Китая. Он оказался в тюрьме в Таиланде по, как он настаивает, сфабрикованным обвинениям в мошенничестве. Там он познакомился с Шэ Чжицзяном и стал одним из его самых доверенных помощников.

На первый взгляд Шве-Кокко выглядит как провинциальный китайский город. Вывески на зданиях написаны китайскими иероглифами, а на строительные площадки и обратно постоянно движется китайская строительная техника.

При этом компания Yatai уклончиво говорит, что богачи арендуют виллы, а что насчет бизнеса? "Много бизнеса. Отели, казино".

Однако большинство людей на улицах – это члены местной этнической группы – каренов, которые е каждый день приезжают в Шве Кокко на работу. Иностранцев на улицах почти нет.

Yatai утверждает, что в Шве-Кокко больше нет мошенничества. По всему городу установлены огромные рекламные щиты с надписями на китайском, бирманском и английском языках, что принудительный труд не допускается и что "онлайн-бизнес" должен уйти. Однако местные жители утверждают, что мошеннический бизнес процветает.

Мошенничества переросли в многомиллиардный бизнес. В них участвуют тысячи рабочих из Китая, Юго-Восточной Азии, Африки и Индийского субконтинента, которых держат в отгороженных помещениях, где они обманывают людей по всему миру, лишая их сбережений.

В Шве Кокко процветает мошенничество

Некоторые работают там добровольно, но других похищают и заставляют работать. Те, кто сбежал, рассказали истории о пытках и избиениях в Шве Кокко. Одна из бывших работниц призналась, что она работала в "модельном агентстве", которое связывались с потенциальными жертвами и пыталось построить с ними близкие онлайн-отношения.

"Цель — пожилые люди. Вы начинаете разговор так: "О, ты выглядишь как один из моих друзей". А потом знакомитесь ближе и разговор переходит на схемы быстрого обогащения, такие как инвестиции в криптовалюту", — призналась она, сказав, что дальше жертвами занимались профессионалы, выманивающие у них деньги.

Журналисты отметили, что их ни на минуту не оставляли в одиночестве, так что увидели они только красивый фасад. Им даже не дали зайти ни в одно из офисных зданий.

"Нас все время сопровождали охранники, прикомандированные из группы ополченцев, которая контролирует эту часть границы. Нам разрешили снимать строительные работы и внешнюю часть зданий, но не входить в них. На многих окнах были решетки с внутренней стороны", — отметил репортер Джонатан Хэд.

Основатель Шве Кокко утверждает, что его подставил официальный Пекин

Сам Шэ Чжицзян, который построил "город мошенников", в Пекине считается криминальным авторитетом.

Он родился в бедной деревне в провинции Хунань в Китае в 1982 году, бросил школу в 14 лет и научился программированию. Кажется, он переехал на Филиппины в начале 20-х и занялся азартными играми онлайн, которые в Китае незаконны.

Здесь он начал зарабатывать деньги. В 2014 году он был осужден китайским судом за организацию нелегальной лотереи, но остался за границей.

Он инвестировал в игорный бизнес в Камбодже и сумел получить камбоджийское гражданство. Он использовал по крайней мере четыре разных имени.

В 2016 году он заключил сделку с каренским военачальником Со Чит Ту, чтобы вместе построить новый город. Шэ Чжицзян предоставит средства, китайскую строительную технику и материалы, а Со Чит Ту и его 8000 вооруженных бойцов будут обеспечивать его безопасность.

Военачальник Со Чит Ту Фото: Скриншот

Шве Кокко описывали как часть инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", приносящей китайские фонды и инфраструктуру в мир.

В 2020 году Китай публично отмежевался от Чжэ Чжицяна, а правительство Мьянмы начало расследование в отношении его компании Yatai.

В августе 2022 года, действуя по китайскому запросу в Интерпол, Ше Чжицзян был арестован и заключен в тюрьму в Бангкоке. Он и его деловой партнер Со Чит Ту также были подвергнуты санкциям со стороны британского правительства за их связи с торговлей людьми.

Шэ Чжицзян утверждает, что стал жертвой двойной игры со стороны китайского государства. Он говорит, что основал свою компанию Yatai по указанию Министерства государственной безопасности Китая, и настаивает на том, что Шве Кокко тогда был частью его торговой инициативы.

Он обвиняет коммунистическое руководство Китая в предательстве из-за того, что он отказался передать им контроль над своим проектом. Они хотели колонию на границе Таиланда и Мьянмы, говорит он. Китай отрицает какие-либо деловые отношения с Шэ Чжицзяном.

В свое отсутствие Шэ Чжицзян передал управление Шве Кокко молодому протеже, 31-летнему Хе Инсюну. Он живет на просторной вилле с видом на Таиланд и охраняемой китайскими телохранителями.

Вид на Шве Кокко из Таиланда Фото: Facebook The Irrawaddy

Но в этой части Мьянмы нет ни правовой системы, ни правительства. Там правят различные вооруженные группировки, которые контролируют различные участки территории вдоль границы с Таиландом.

Их командиры решают, кто может строить или управлять бизнесом, забирая свою долю, чтобы помочь финансировать свои войны против армии Мьянмы или друг против друга. Многие из них известны тем, что размещают мошеннические центры.

Напомним, ранее Фокус писал о конфликтах в мире, которые могут перерасти в полномасштабные войны. Мьянма также есть в списке. Международные эксперты считают, что Китай, который вложил миллиарды в развитие инфраструктуры и рассчитывал на помощь хунты, которая правит страной, теряет инвестиции из-за гражданской войны.