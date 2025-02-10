Жінка купила липкий шоколад із неприємним сюрпризом: що було всередині (фото)

Дівчина на ім'я Іві купила шоколад для приготування святкового чізкейка. Однак, коли вона розкрила упаковку, на неї чекало неприємне розчарування.

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Мешканка Великої Британії, пекар на ім'я Іві, зазнала справжнього шоку напередодні Різдва, коли виявила міль у плитці шоколаду Cadbury's Dairy Milk. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Іві, яка мешкає в Бедфорді, запаслася шоколадом для приготування святкового чізкейка. Однак під час відкриття упаковки на неї чекало неприємне відкриття: плитка виявилася липкою, а всередині перебувала міль.

"Коли ми відкрили шоколадку, то помітили, що вона волога і липка по краях обгортки, але не надали цьому значення. Тільки коли ми почали розламувати плитку, ми перевернули її й побачили, що в ній оселилася міль", — розповіла вона.

Вражена жінка одразу ж звернулася до служби підтримки Cadbury через онлайн-форму, проте відповіді так і не отримала. У підсумку шоколад викинули, а інцидент забули, але через місяць Іві вирішила поділитися історією на Reddit. У своєму пості в розділі r/mildlyinteresting вона виклала фото шоколадки із заголовком: "У моєму шоколаді Cadbury's дохла міль".

Плитка виявилася липкою, а всередині перебувала міль Фото: Reddit

Історія швидко набрала популярності, зібравши безліч коментарів. Деякі користувачі з іронією поставилися до ситуації, жартуючи про "додатковий білок" і "метелика в шоколаді", тоді як інші радили Іві домагатися відповіді від виробника.

Представники Mondelēz International, материнської компанії Cadbury, прокоментували інцидент.

"Безпека та якість нашої продукції мають для нас першорядне значення. Ми проводимо численні перевірки на всіх етапах виробництва, перш ніж продукція потрапляє до споживачів. Ми пишаємося нашим обслуговуванням клієнтів і шкодуємо, що споживач не отримав відповіді на свій запит", — заявив представник компанії.

Компанія також запропонувала Іві зв'язатися з їхнім відділом по роботі зі споживачами для подальшого розслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники розподільчого центру мережі супермаркетів Waitrose у Брекнеллі (Велика Британія) отримали від клієнта скаргу на жабу, яка опинилася в одному з пакетів салату. Зараз експерти намагаються встановити, як жива істота змогла потрапити в їжу після стількох етапів фільтрації на виробництві.

А ось клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила в пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це мешканка міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.