Женщина купила липкий шоколад с неприятным сюрпризом: что было внутри (фото)

Девушка по имени Иви купила шоколад для приготовления праздничного чизкейка. Однако, когда она вскрыла упаковку, ее ожидало неприятное разочарование.

Related video

Жительница Великобритании, пекарь по имени Иви, испытала настоящий шок в канун Рождества, когда обнаружила моль в плитке шоколада Cadbury's Dairy Milk. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Иви, живущая в Бедфорде, запаслась шоколадом для приготовления праздничного чизкейка. Однако при открытии упаковки ее ждало неприятное открытие: плитка оказалась липкой, а внутри находилась моль.

"Когда мы открыли шоколадку, то заметили, что она влажная и липкая по краям обертки, но не придали этому значения. Только когда мы начали разламывать плитку, мы перевернули ее и увидели, что в ней поселилась моль", — рассказала она.

Потрясенная женщина сразу же обратилась в службу поддержки Cadbury через онлайн-форму, однако ответа так и не получила. В итоге шоколад был выброшен, а инцидент забыт, но спустя месяц Иви решила поделиться историей на Reddit. В своем посте в разделе r/mildlyinteresting она выложила фото шоколадки с заголовком: "В моем шоколаде Cadbury's дохлая моль".

Плитка оказалась липкой, а внутри находилась моль Фото: Reddit

История быстро набрала популярность, собрав множество комментариев. Некоторые пользователи с иронией отнеслись к ситуации, шутя про "дополнительный белок" и "мотылька в шоколаде", в то время как другие советовали Иви добиваться ответа от производителя.

Представители Mondelēz International, материнской компании Cadbury, прокомментировали инцидент.

"Безопасность и качество нашей продукции имеют для нас первостепенное значение. Мы проводим многочисленные проверки на всех этапах производства, прежде чем продукция попадает к потребителям. Мы гордимся нашим обслуживанием клиентов и сожалеем, что потребитель не получил ответа на свой запрос", — заявил представитель компании.

Компания также предложила Иви связаться с их отделом по работе с потребителями для дальнейшего расследования.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники распределительного центра сети супермаркетов Waitrose в Брекнелле (Великобритания) получили от клиента жалобу на лягушку, которая оказалась в одном из пакетов салата. Сейчас эксперты пытаются установить, как живое существо смогло попасть в пищу после стольких этапов фильтрации на производстве.

А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.