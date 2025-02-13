Портал в інший світ: в Австрії лижниця зняла дивовижне природне явище (відео)

Під час невеликого снігопаду на лижному спуску з'явився дивний стовп світла, який вчені називають субсонцем.

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Лижниця Ленка Лянчі виявила, як вона сама сказала, "портал в інший світ", коли під час невеликої хуртовини на лижному спуску утворився дивний стовп світла. Явище, яке коментатори назвали "потойбічним", було помічено на схилі курорту SkiWelt в Австрії. Про це пише Daily Mail.

Субсонце на лижному схилі в Австрії

На відео можна побачити, як овальний промінь світла виблискує на засніженому ландшафті, коли повз нього проїжджають лижники, мабуть, не підозрюючи про дивне природне явище просто поруч із ними.

Дивне явище зняла на відео користувачка TikTok Ленка Лянчі, і відтоді кліп став вірусним на сайті, набравши мільйони переглядів і тисячі коментарів від здивованих людей, які гадали, що б це могло бути.

Деякі користувачі стверджували, що це диво, а інші стверджували, що це схоже на портал.

На щастя, цьому відео є просте пояснення.

Це так зване субсонце — дуже рідкісне, але красиве оптичне явище, що виникає, коли сонячне світло падає на крижані кристали в атмосфері під прямим кутом, утворюючи субсонце.

Велика кількість снігу, помітна на гірськолижному схилі, у поєднанні з темним тіньовим фоном позаду променя світла роблять це субсонце більш помітним, ніж зазвичай.

Користувачі TikTok, навіть отримавши прозаїчне пояснення, пожартували, що все одно віритимуть у те, що це портал.

Інший написав: "Чудо! Слава Богу!"

Нагадаємо, два роки тому це ж дивовижне природне явище помітив аргентинський фотограф на гірськолижному курорті Серро-Катедраль у Патагонії. Він зняв субсонце і поділився ефектним відео в соцмережах.