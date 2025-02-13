Портал в другой мир: в Австрии лыжница сняла удивительное природное явление (видео)
Во время небольшого снегопада на лыжном спуске появился странный столб света, который ученые называют субсолнцем.
Лыжница Ленка Лянчи обнаружила, как она сама сказала, "портал в другой мир", когда во время небольшой метели на лыжном спуске образовался странный столб света. Явление, которые комментаторы назвали "потусторонним", было замечено на склоне курорта SkiWelt в Австрии. Об этом пишет Daily Mail.
На видео можно увидеть, как овальный луч света сверкает на заснеженном ландшафте, когда мимо проезжают лыжники, по-видимому, не подозревая о странном природном явлении прямо рядом с ними.
Странное явление сняла на видео пользовательница TikTok Ленка Лянчи, и с тех пор клип стал вирусным на сайте, набрав миллионы просмотров и тысячи комментариев от удивленных людей, которые гадали, что бы это могло быть.
Некоторые пользователи утверждали, что это чудо, а другие утверждали, что это похоже на портал.
К счастью, этому видео есть простое объяснение.
Это так называемое субсолнце — очень редкое, но красивое оптическое явление, возникающее, когда солнечный свет падает на ледяные кристаллы в атмосфере под прямым углом, образуя субсолнце.
Большое количество снега, заметное на горнолыжном склоне, в сочетании с темным теневым фоном позади луча света делают это субсолнце более заметным, чем обычно.
Пользователи TikTok, даже получив прозаичное объяснение, пошутили, что все равно будут верить в то, что это портал.
Другой написал: "Чудо! Слава Богу!"
Напомним, два года назад это же удивительное природное явление заметил аргентинский фотограф на горнолыжном курорте Серро-Катедраль в Патагонии. Он снял субсолнце и поделился эффектным видео в соцсетях.