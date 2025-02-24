В Іспанії довелося посадити літак, після того як пілота вкусив тарантул

Тарантул міг потрапити на борт літака під час посадки в Марокко. А в пілота виявилася алергія на павуків.

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Рейс іспанської компанії Iberia був відкладений після низки неймовірних збігів. Пілота з алергією на павуків у повітрі вкусив тарантул, який випадково потрапив на борт. Про це пише Daily Mail.

Драма в повітрі сталася на борту літака Airbus A320 компанії Iberia, що виконував рейс із Дюссельдорфа (Німеччина) до мадридського аеропорту Барахас.

Тарантул Фото: National Park Service

Передбачається, що тарантул проник у літак під час зупинки в марокканському місті Касабланка на початку тижня.

Після прибуття до іспанської столиці літак зазнав дезінфекції, що призвело до тригодинної затримки. А пілота госпіталізували, але, як повідомляється, з ним усе гаразд.

Вилетівши з Касабланки до Мадрида минулого тижня літак, на борту якого з'явився павук, приземлявся в таких містах, як Брюссель, Цюріх і Тулуза. Пілоти також змінювалися, але зрештою тарантул вкусив саме того, у якого виявилася алергія на павуків.

Нагадаємо, в листопаді минулого року літак затримали на п'ять днів після того, як понад 130 хом'яків, які перебували в багажному відділенні, зуміли втекти зі своїх кліток і розповзтися по всьому аеропорту.

Масова втеча 132 хом'яків завадила літаку повернутися до столиці Португалії Лісабона, звідки він почав свій політ.