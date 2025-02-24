В Испании пришлось посадить самолет, после того как пилота укусил тарантул

Тарантул мог попасть на борт самолета во время посадки в Марокко. А у пилота оказалась аллергия на пауков.

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Рейс испанской компании Iberia был отложен после череды невероятных совпадений. Пилота с аллергией на пауков в воздухе укусил тарантул, который случайно попал на борт. Об этом пишет Daily Mail.

Драма в воздухе произошла на борту самолета Airbus A320 компании Iberia, выполнявшего рейс из Дюссельдорфа ( Германия) в мадридский аэропорт Барахас.

Тарантул Фото: National Park Service

Предполагается, что тарантул проник в самолет во время остановки в марокканском городе Касабланка в начале недели.

По прибытии в испанскую столицу самолет подвергся дезинфекции, что привело к трехчасовой задержке. А пилота госпитализировали, но, как сообщается, с ним все в порядке.

Вылетев из Касабланки в Мадрид на прошлой неделе самолет, на борту которого появился паук, приземлялся в таких городах, как Брюссель, Цюрих и Тулуза. Пилоты также менялись, но в итоге тарантул укусил именно того, у которого оказалась аллергия на пауков.

Напомним, в ноябре прошлого года самолет был задержан на пять дней после того, как более 130 хомяков, находившихся в багажном отделении, сумели сбежать из своих клеток и расползтись по всему аэропорту.

Массовый побег 132 хомяков помешал самолету вернуться в столицу Португалии Лиссабон, откуда он начал свой полет.