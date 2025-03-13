Чоловік відмовився давати чайові офіціантові: почувши причину, люди з ним погодились

Експерт з етикету Джо Хейс, з яким поспілкувалися американські журналісти, підтримав автора цієї історії.

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Історія клієнта, який не залишив офіціанту чайових через відсутність якісного обслуговування, викликала бурхливу дискусію в мережі. Своїм досвідом чоловік поділився на одному з тематичних Reddit-форумів.

У дописі автор розповідає про офіціанта Бреда, який прийняв в нього замовлення, а потім зник аж до кінця трапези, з'явившись лише для того, щоб принести рахунок.

"Коли прийшов чек, Бред чарівним чином знову з'явився, обвів графу "запропоновані чайові" і широко посміхнувся мені, ніби ми разом щось пережили. Друже, за що я маю давати чайові? Ти просто взяв моє замовлення і зник, наче фокусник на пів ставки", — написав ображений гість.

Рішення не залишати чайові офіціантові викликало критику з боку друзів автора, які стверджують, що це нормально, бо за таким принципом працюють всі ресторани.

Клієнта обурила відсутність належного обслуговування Фото: Pixels

Експерт з етикету Джо Хейс, з яким поспілкувалися журналісти видання Newsweek, підтримав автора історії: "Я аплодую за те, що він вчинив відповідно до того, як повинна працювати культура чайових. Чим кращий сервіс, тим кращі чайові. Чим гірший сервіс, тим менша винагорода. У цьому випадку, якщо немає обслуговування, то немає і чайових".

Хейс нагадує, що чайові — це винагорода за отриману послугу. Часто вони є важливим джерелом доходу для працівників сфери обслуговування, які отримують відносно невелику зарплату.

"Теорія культури чайових полягає в тому, що вона мотивує персонал дотримуватися високого рівня обслуговування", — пояснює експерт.

Користувачі Reddit також підтримали рішення клієнта. Один із коментарів, що зібрав 7,7 тисячі вподобайок, іронічно зауважив: "Тут весело прикидатися дурником. Привіт, Бреде! Ти був моїм офіціантом? Я не думаю, що бачив тебе раніше".

"Бред думав, що може не працювати всю зміну і все одно отримати готівку. Однак не сьогодні", — написав інший користувач.

Третій додав: "Я офіціант з більш ніж 10-річним стажем. Так-от, якщо офіціант погано про тебе подбав, то він нічого не заслужив!".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 22-річної Ханни Девіс із Лексінгтон-Парка (Мериленд, США), яка впродовж трьох місяців присвятила себе роботі офіціанткою, щоб накопичити гроші на свою давню мрію — подорож Європою. Для досягнення цієї мети дівчина відмовилася від багатьох задоволень: не відвідувала вечірки, не зустрічалась з друзями в ресторанах та обмежила витрати.

В іншій публікації блогерка з Лос-Анджелеса Мінна Лі поділилася своїми міркуваннями щодо доречності чайових у різних ситуаціях. Вона прийняла рішення більше не піддаватися соціальному тиску у випадках, коли сервісний збір автоматично включається до рахунку.