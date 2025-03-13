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МирФан

Мужчина отказался давать чаевые официанту: услышав причину, люди с ним согласились

Чаевые для официанта, в каком случае можно не давать чаевые, интересная история из жизни
Фото: Freepik | Мужчина не оставил официанту чаевых

Эксперт по этикету Джо Хейс, с которым пообщались американские журналисты, поддержал автора этой истории.

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История клиента, который не оставил официанту чаевых из-за отсутствия качественного обслуживания, вызвала бурную дискуссию в сети. Своим опытом мужчина поделился на одном из тематических Reddit-форумов.

В посте автор рассказывает об официанте Брэде, который принял у него заказ, а затем исчез вплоть до конца трапезы, появившись лишь для того, чтобы принести счет.

"Когда пришел чек, Брэд волшебным образом снова появился, обвел графу "предложенные чаевые" и широко улыбнулся мне, будто мы вместе что-то пережили. Друг, за что я должен давать чаевые? Ты просто взял мой заказ и исчез, как фокусник на полставки", — написал обиженный гость.

Решение не оставлять чаевые официанту вызвало критику со стороны друзей автора, которые утверждают, что это нормально, потому что по такому принципу работают все рестораны.

Чаевые для официанта, в каком случае можно не давать чаевые, интересная история из жизни Fullscreen
Клиента возмутило отсутствие надлежащего обслуживания
Фото: Pixels

Эксперт по этикету Джо Хейс, с которым пообщались журналисты издания Newsweek, поддержал автора истории: "Я аплодирую за то, что он поступил так, как и должна работать культура чаевых. Чем лучше сервис, тем лучше чаевые. Чем хуже сервис, тем меньше вознаграждение. В этом случае, если нет обслуживания, то нет и чаевых".

Хейс напоминает, что чаевые — это вознаграждение за полученную услугу. Часто они являются важным источником дохода для работников сферы обслуживания, которые получают относительно небольшую зарплату.

"Теория культуры чаевых заключается в том, что она мотивирует персонал придерживаться высокого уровня обслуживания", — объясняет эксперт.

Пользователи Reddit также поддержали решение клиента. Один из комментариев, собравший 7,7 тысячи лайков, иронично заметил: "Здесь весело притворяться дурачком. Привет, Брэд! Ты был моим официантом? Я не думаю, что видел тебя раньше".

  • "Брэд думал, что может не работать всю смену и все равно получить наличные. Однако не сегодня", — написал другой пользователь.
  • Третий добавил: "Я официант с более чем 10-летним стажем. Так вот, если официант плохо о тебе позаботился, то он ничего не заслужил!".

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 22-летней Ханны Дэвис из Лексингтон-Парка (Мэриленд, США), которая в течение трех месяцев посвятила себя работе официанткой, чтобы накопить деньги на свою давнюю мечту — путешествие по Европе. Для достижения этой цели девушка отказалась от многих удовольствий: не посещала вечеринки, не встречалась с друзьями в ресторанах и ограничила расходы.

В другой публикации блогер из Лос-Анджелеса Минна Ли поделилась своими соображениями относительно уместности чаевых в разных ситуациях. Она приняла решение больше не поддаваться социальному давлению в случаях, когда сервисный сбор автоматически включается в счет.