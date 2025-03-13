Мужчина отказался давать чаевые официанту: услышав причину, люди с ним согласились

Эксперт по этикету Джо Хейс, с которым пообщались американские журналисты, поддержал автора этой истории.

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История клиента, который не оставил официанту чаевых из-за отсутствия качественного обслуживания, вызвала бурную дискуссию в сети. Своим опытом мужчина поделился на одном из тематических Reddit-форумов.

В посте автор рассказывает об официанте Брэде, который принял у него заказ, а затем исчез вплоть до конца трапезы, появившись лишь для того, чтобы принести счет.

"Когда пришел чек, Брэд волшебным образом снова появился, обвел графу "предложенные чаевые" и широко улыбнулся мне, будто мы вместе что-то пережили. Друг, за что я должен давать чаевые? Ты просто взял мой заказ и исчез, как фокусник на полставки", — написал обиженный гость.

Решение не оставлять чаевые официанту вызвало критику со стороны друзей автора, которые утверждают, что это нормально, потому что по такому принципу работают все рестораны.

Клиента возмутило отсутствие надлежащего обслуживания Фото: Pixels

Эксперт по этикету Джо Хейс, с которым пообщались журналисты издания Newsweek, поддержал автора истории: "Я аплодирую за то, что он поступил так, как и должна работать культура чаевых. Чем лучше сервис, тем лучше чаевые. Чем хуже сервис, тем меньше вознаграждение. В этом случае, если нет обслуживания, то нет и чаевых".

Хейс напоминает, что чаевые — это вознаграждение за полученную услугу. Часто они являются важным источником дохода для работников сферы обслуживания, которые получают относительно небольшую зарплату.

"Теория культуры чаевых заключается в том, что она мотивирует персонал придерживаться высокого уровня обслуживания", — объясняет эксперт.

Пользователи Reddit также поддержали решение клиента. Один из комментариев, собравший 7,7 тысячи лайков, иронично заметил: "Здесь весело притворяться дурачком. Привет, Брэд! Ты был моим официантом? Я не думаю, что видел тебя раньше".

"Брэд думал, что может не работать всю смену и все равно получить наличные. Однако не сегодня", — написал другой пользователь.

Третий добавил: "Я официант с более чем 10-летним стажем. Так вот, если официант плохо о тебе позаботился, то он ничего не заслужил!".

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 22-летней Ханны Дэвис из Лексингтон-Парка (Мэриленд, США), которая в течение трех месяцев посвятила себя работе официанткой, чтобы накопить деньги на свою давнюю мечту — путешествие по Европе. Для достижения этой цели девушка отказалась от многих удовольствий: не посещала вечеринки, не встречалась с друзьями в ресторанах и ограничила расходы.

В другой публикации блогер из Лос-Анджелеса Минна Ли поделилась своими соображениями относительно уместности чаевых в разных ситуациях. Она приняла решение больше не поддаваться социальному давлению в случаях, когда сервисный сбор автоматически включается в счет.