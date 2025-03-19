Тотальна окупація: у США закликали полювати на ігуан і розповіли, як їх готувати

Служба охорони рибальства і диких тварин США розповіла про п'ять інвазивних видів, полювання на які тільки вітається.

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У США закликали американців більше займатися полюванням і риболовлею. І розповіли на кого саме. Виявилося, що п'ять інвазивних видів шкодять місцевій природі, тож, за словами федеральних чиновників з охорони дикої природи, американці мають полювати на ці види, готувати їх і їсти. Про це пише Fox News.

Служба охорони рибальства і диких тварин США (FWS) опублікувала список і повідомила, що вживання в їжу інвазивних видів може допомогти захистити місцеву дику природу завдяки скороченню чисельності та обмеженню шкоди, яку ці види завдають екосистемам.

Нутрія

За даними FWS, нутрії, родом з Південної Америки, є інвазивними мешканцями узбережжя Мексиканської затоки, Атлантичного узбережжя і північного заходу Тихого океану. Хоча м'ясо нутрії описують, як пісне і ніжне, але в меню місцевих ресторанів включити його поки що не вдалося.

Нутрія Фото: Deposit Photos

Ерік Кук, шеф-кухар з Нового Орлеана, власник ресторанів Gris-Gris і Saint John, розповів, що нутрії завдають неймовірної шкоди, але популярною страва з них не стала.

Північний змієголов

Північний змієголов, або "Channa argus", — гострозуба риба, що дихає повітрям і мешкає в Східній Азії. Змієголови можуть жити поза водоймою протягом декількох днів і здатні переміщатися з одного прісноводного середовища проживання в інше.

Північний змієголов Фото: Скриншот

Північні змієголови були вперше виявлені у ставку в Меріленді 2002 року; два роки потому їх виявили в річці Потомак.

Їх рекомендують готувати на грилі, але попереджають, що змієголови кусаються.

Зелена ігуана

Зелена ігуана переселилася з Центральної та Південної Америки до Флориди і почувається тут чудово. Вони їдять місцеві рослини, а ще риють тунелі, які руйнують морські дамби.

Зелена ігуана Фото: Nicholas Hess

Тож відома мисливиця Дарсі Арахілл рекомендує полювати на ігуан з луком і стрілами та готувати з них рагу з овочами. За її словами, хвіст ігуани за смаком нагадує тушковану свинину.

Інвазивний короп

Види товстолобиків, амура, чорного амура і білого амура, що мешкають у Східній Азії, відомі під загальною назвою "інвазивний короп".

Інвазивний короп Фото: Скрін відео

"Інвазивні коропи — це швидкозростаючі та плідні види, які витісняють місцевих риб і залишають за собою слід руйнування довкілля", — йдеться на сайті Національного центру інформації про інвазивні види. Їх розводили у ставках, але через повені коропи тепер водяться в річці Міссісіпі.

Дикі свині та кабани

Здичавілі свині або дикі кабани, відомі під своєю науковою назвою "Sus scrofa", являють собою "повномасштабну екологічну катастрофу".

Дикі свині та кабани

Ці тварини, що мешкають у Європі та Азії, трапляються на Південному Сході, в Техасі, Каліфорнії та за їхніми межами. Вони здатні перекопати ціле поле для гольфу за день, тож полювання на них дозволене і заохочується.

Нагадаємо, з невідомих причин 157 косаток викинулися на пляж в Австралії. 90 із них врятувати не вдалося.