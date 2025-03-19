Тотальна окупація: у США закликали полювати на ігуан і розповіли, як їх готувати
Служба охорони рибальства і диких тварин США розповіла про п'ять інвазивних видів, полювання на які тільки вітається.
У США закликали американців більше займатися полюванням і риболовлею. І розповіли на кого саме. Виявилося, що п'ять інвазивних видів шкодять місцевій природі, тож, за словами федеральних чиновників з охорони дикої природи, американці мають полювати на ці види, готувати їх і їсти. Про це пише Fox News.
Служба охорони рибальства і диких тварин США (FWS) опублікувала список і повідомила, що вживання в їжу інвазивних видів може допомогти захистити місцеву дику природу завдяки скороченню чисельності та обмеженню шкоди, яку ці види завдають екосистемам.
Нутрія
За даними FWS, нутрії, родом з Південної Америки, є інвазивними мешканцями узбережжя Мексиканської затоки, Атлантичного узбережжя і північного заходу Тихого океану. Хоча м'ясо нутрії описують, як пісне і ніжне, але в меню місцевих ресторанів включити його поки що не вдалося.
Ерік Кук, шеф-кухар з Нового Орлеана, власник ресторанів Gris-Gris і Saint John, розповів, що нутрії завдають неймовірної шкоди, але популярною страва з них не стала.
Північний змієголов
Північний змієголов, або "Channa argus", — гострозуба риба, що дихає повітрям і мешкає в Східній Азії. Змієголови можуть жити поза водоймою протягом декількох днів і здатні переміщатися з одного прісноводного середовища проживання в інше.
Північні змієголови були вперше виявлені у ставку в Меріленді 2002 року; два роки потому їх виявили в річці Потомак.
Їх рекомендують готувати на грилі, але попереджають, що змієголови кусаються.
Зелена ігуана
Зелена ігуана переселилася з Центральної та Південної Америки до Флориди і почувається тут чудово. Вони їдять місцеві рослини, а ще риють тунелі, які руйнують морські дамби.
Тож відома мисливиця Дарсі Арахілл рекомендує полювати на ігуан з луком і стрілами та готувати з них рагу з овочами. За її словами, хвіст ігуани за смаком нагадує тушковану свинину.
Інвазивний короп
Види товстолобиків, амура, чорного амура і білого амура, що мешкають у Східній Азії, відомі під загальною назвою "інвазивний короп".
"Інвазивні коропи — це швидкозростаючі та плідні види, які витісняють місцевих риб і залишають за собою слід руйнування довкілля", — йдеться на сайті Національного центру інформації про інвазивні види. Їх розводили у ставках, але через повені коропи тепер водяться в річці Міссісіпі.
Дикі свині та кабани
Здичавілі свині або дикі кабани, відомі під своєю науковою назвою "Sus scrofa", являють собою "повномасштабну екологічну катастрофу".
Ці тварини, що мешкають у Європі та Азії, трапляються на Південному Сході, в Техасі, Каліфорнії та за їхніми межами. Вони здатні перекопати ціле поле для гольфу за день, тож полювання на них дозволене і заохочується.
Нагадаємо, з невідомих причин 157 косаток викинулися на пляж в Австралії. 90 із них врятувати не вдалося.