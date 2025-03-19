Тотальная оккупация: в США призвали охотится на игуан и рассказали, как их готовить

Служба охраны рыболовства и диких животных США рассказала о пяти инвазивных видах, охота на которые только приветствуется.

Related video

В США призвали американцев больше заниматься охотой и рыбалкой. И рассказали на кого именно. Оказалось, что пять инвазивных видов вредят местной природе, так что, по словам федеральных чиновников по охране дикой природы, американцы должны охотиться на эти виды, готовить их и есть. Об этом пишет Fox News.

Служба охраны рыболовства и диких животных США (FWS) опубликовала список и сообщила, что употребление в пищу инвазивных видов может помочь защитить местную дикую природу за счет сокращения численности и ограничения ущерба, который эти виды наносят экосистемам.

Нутрия

По данным FWS, нутрии, родом из Южной Америки, являются инвазивными обитателями побережья Мексиканского залива, Атлантического побережья и северо-запада Тихого океана. Хотя мясо нутрии описывают, как постное и нежное, но в меню местных ресторанов включить его пока не удалось.

Нутрия Фото: Deposit Photos

Эрик Кук, шеф-повар из Нового Орлеана, владелец ресторанов Gris-Gris и Saint John, рассказал, что нутрии наносят невероятный ущерб, но популярным блюдо из них не стало.

Северный змееголов

Северный змееголов, или "Channa argus", — острозубая, дышащая воздухом рыба, обитающая в Восточной Азии. Змееголовы могут жить вне водоема в течение нескольких дней и способны перемещаться из одной пресноводной среды обитания в другую.

Северный змееголов Фото: Скриншот

Северные змееголовы были впервые обнаружены в пруду в Мэриленде в 2002 году; два года спустя их обнаружили в реке Потомак.

Их рекомендуют готовить на гриле, но предупреждают, что змееголовы кусаются.

Зеленая игуана

Зеленая игуана переселилась из Центральной и Южной Америки во Флориду и чувствует себя здесь прекрасно. Они едят местные растения, а еще роют туннели, которые разрушают морские дамбы.

Зеленая игуана Фото: Nicholas Hess

Так что известная охотница Дарси Арахилл рекомендует охотится на игуан с луком и стрелами и готовить из них рагу с овощами. По ее словам, хвост игуаны по вкусу напоминает тушеную свинину.

Инвазивный карп

Виды толстолобиков, амура, черного амура и белого амура, обитающие в Восточной Азии, известны под общим названием "инвазивный карп".

Инвазивный карп Фото: Скрин видео

"Инвазивные карпы — это быстрорастущие и плодовитые виды, которые вытесняют местных рыб и оставляют за собой след разрушения окружающей среды", — говорится на сайте Национального центра информации об инвазивных видах. Их разводили в прудах, но из-за наводнений карпы теперь водятся в реке Миссисипи.

Дикие свиньи и кабаны

Одичавшие свиньи или дикие кабаны, известные под своим научным названием "Sus scrofa", представляют собой "полномасштабную экологическую катастрофу".

Дикие свиньи и кабаны

Эти животные, обитающие в Европе и Азии, встречаются на Юго-Востоке, в Техасе, Калифорнии и за их пределами. Они способны перекопать целое поле для гольфа за день, так что охота на них разрешена и поощряется.

Напомним, по неизвестным причинам 157 косаток выбросились на пляж в Австралии. 90 из них спасти не удалось.