Таємниця під пісками: під пірамідами Гізи знайшли стародавнє "місто" (фото, відео)

Нові дані ставлять під сумнів традиційну версію про піраміди як царські гробниці і відкривають простір для гіпотез про давню енергетичну систему.

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Група вчених з Італії, Коррадо Маланга і Філіппо Біонді, представила сенсаційні результати сканування пірамід Гізи, здатні кардинально змінити наше уявлення про ці стародавні споруди. Про це пише The Tribune.

Використовуючи радіолокаційну томографію із синтезованою апертурою (SAR), дослідники виявили під пірамідою Хефрена (Хафри) складну підземну структуру, яка, на їхню думку, може бути пов'язана не тільки з похованнями, а й з можливою енергетичною функцією.

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У результаті сканування було виявлено велику мережу, що простягається на два кілометри під усіма трьома основними пірамідами. Вчені описали п'ять ідентичних багаторівневих структур, з'єднаних між собою геометрично точними проходами на рівні основи піраміди Хефрена.

Особливий інтерес викликають вісім вертикальних циліндричних шахт, оточених спіральними спусками, що йдуть на глибину до 648 метрів. Ці шахти сходяться у двох гігантських кубічних камерах розміром 80×80×80 метрів.

Оприлюднені 15 березня дані, опубліковані в науковій статті та супроводжувані пресрелізом, викликали бурхливі обговорення в науковому середовищі. Деякі дослідники стверджують, що знахідка може свідчити про існування давньої енергетичної системи.

Дослідники виявили під пірамідою Хефрена (Хафри) складну підземну структуру Фото: The Jurnals

У відеоматеріалі підкреслюється, що нове відкриття "кидає виклик усталеній думці" про функції пірамід. Дослідники припускають, що ці споруди могли служити не тільки усипальницями, а й виконувати практичні завдання, пов'язані з генерацією або акумуляцією енергії.

Раніше Daily Star повідомляв про те, що під час впливу електромагнітних хвиль на піраміду Хеопса енергія концентрується в певних зонах, таких як "Гробниця царя" і "Гробниця цариці", що також може свідчити про її енергетичну спрямованість.

Свою думку з цього приводу висловив і колишній аерокосмічний інженер Крістофер Данн, відомий прихильник теорії про те, що піраміди Гізи були стародавніми електростанціями. За його словами, структура піраміди вказує на її високу функціональність:

"Я не думаю, що в цій піраміді є хоч одна частина, яка не виконувала б практичну функцію", — сказав він.

Данн вважає, що єгиптяни могли використовувати хімічні реакції для виробництва водню і, як наслідок, енергії. Він підкреслює, що архітектурна точність піраміди не могла бути випадковою і вказує на наявність у будівельників передових технологій і знань, які досі не знайдені.

Раніше Фокус повідомляв, що турист змусив охоронців бігати по піраміді. 38-річний німець вирішив порушити правила відвідування місця археологічних розкопок у Мексиці. Для нього це закінчилося розбитим чолом і затриманням нацгвардією.

Нагадаємо, вчені розповіли, який вигляд мали Великі Піраміди в Гізі одразу після будівництва. Єгипетські піраміди, що підіймаються з пісків Гізи, свідчать про людську винахідливість та інженерну думку. Зведені на місці гробниць стародавніх фараонів, ці великі споруди простояли тисячі років.