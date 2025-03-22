Тайна под песками: под пирамидами Гизы нашли древний "город" (фото, видео)

Новые данные ставят под сомнение традиционную версию о пирамидах как царских гробницах и открывают простор для гипотез о древней энергетической системе.

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Группа ученых из Италии, Коррадо Маланга и Филиппо Бионди, представила сенсационные результаты сканирования пирамид Гизы, способные кардинально изменить наше представление об этих древних сооружениях. Об этом пишет The Tribune.

Используя радиолокационную томографию с синтезированной апертурой (SAR), исследователи обнаружили под пирамидой Хефрена (Хафры) сложную подземную структуру, которая, по их мнению, может быть связана не только с захоронениями, но и с возможной энергетической функцией.

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В результате сканирования была выявлена обширная сеть, простирающаяся на два километра под всеми тремя основными пирамидами. Ученые описали пять идентичных многоуровневых структур, соединенных между собой геометрически точными проходами на уровне основания пирамиды Хефрена.

Особый интерес вызывают восемь вертикальных цилиндрических шахт, окруженных спиральными спусками, уходящими на глубину до 648 метров. Эти шахты сходятся в двух гигантских кубических камерах размером 80×80×80 метров.

Обнародованные 15 марта данные, опубликованные в научной статье и сопровождающиеся пресс-релизом, вызвали бурные обсуждения в научной среде. Некоторые исследователи утверждают, что находка может свидетельствовать о существовании древней энергетической системы.

Исследователи обнаружили под пирамидой Хефрена (Хафры) сложную подземную структуру Фото: The Jurnals

В видеоматериале подчеркивается, что новое открытие "бросает вызов устоявшемуся мнению" о функциях пирамид. Исследователи предполагают, что эти сооружения могли служить не только усыпальницами, но и выполнять практические задачи, связанные с генерацией или аккумуляцией энергии.

Ранее Daily Star сообщал о том, что при воздействии электромагнитных волн на пирамиду Хеопса энергия концентрируется в определенных зонах, таких как "Гробница царя" и "Гробница царицы", что также может говорить о ее энергетической направленности.

Свое мнение по этому поводу выразил и бывший аэрокосмический инженер Кристофер Данн, известный сторонник теории о том, что пирамиды Гизы были древними электростанциями. По его словам, структура пирамиды указывает на ее высокую функциональность:

"Я не думаю, что в этой пирамиде есть хоть одна часть, которая не выполняла бы практическую функцию", — сказал он.

Данн считает, что египтяне могли использовать химические реакции для производства водорода и, как следствие, энергии. Он подчеркивает, что архитектурная точность пирамиды не могла быть случайной и указывает на наличие у строителей передовых технологий и знаний, которые до сих пор не найдены.

Ранее Фокус сообщал, что турист заставил охранников бегать по пирамиде. 38-летний немец решил нарушить правила посещения места археологических раскопок в Мексике. Для него это закончилось разбитым лбом и задержанием нацгвардией.

Напомним, ученые рассказали, как выглядели Великие Пирамиды в Гизе сразу после строительства. Египетские пирамиды, поднимающиеся из песков Гизы, свидетельствуют о человеческой изобретательности и инженерной мысли. Возведенные на месте гробниц древних фараонов, эти большие постройки простояли тысячи лет.