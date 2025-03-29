Чоловік хотів зібрати всю таблицю елементів, та йому загрожує в'язниця через плутоній: деталі

24-річний мешканець Австралії Еммануель Лідден необачно купив один з радіоактивних елементів для своєї колекції. Тепер це замовлення може вартувати йому до 10 років позбавлення волі.

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Деталі цієї історії повідомляє видання Oddity Central.

Журналісти пишуть, що чоловік замовив зразок плутонію в Інтернеті, щоб зібрати всі елементи періодичної таблиці. Однак в серпні 2023 року його затримала поліція за фактом порушення законів Австралії щодо "нерозповсюдження ядерної зброї".

Адвокат підозрюваного Ден Саттон заявив, що його клієнт не є якимось "маніяком чи божевільний вчений із підлими планами", а скоріше є "ботаніком", який поставив собі за мету зібрати всі елементи в таблиці Менделєєва, навіть радіоактивні.

"Він не імпортував і не володів цими речами з будь-яким лиховісним наміром… це були злочини, вчинені з чистої наївності", — сказав юрист пана Ліддена, додавши, що його клієнт є лише колекціонером рідкісних речей — від марок, банкнот і монет до частинок елементів періодичної таблиці.

Водночас прокурори вказують, що дії "колекціонера" з незаконного пошуку матеріалів, таких як плутоній, підпадають під порушення австралійських законів щодо нерозповсюдження хімічних речовин і елементів, які мають радіоактивну природу. Вони вказують, що купівлю шматка плутонію нібито для своєї колекції Лідден здійснив на американському науковому порталі, а саме посилку надіслали за адресою батьків підозрюваного.

Адвокат Саттон заперечує злочинний намір клієнта, адже влада Австралії точно знала адресу доставки та ім'я замовника, а також розуміла той факт, що маса матеріалу не могла завдати будь-якої шкоди. Однак замість того, аби вилучити посилку і попросити Ліддена пояснити, як він отримав плутоній, влада дозволила доставку, а потім поліція і спецслужби організували масштабну операцію.

ЗМІ пише, що після арешту Ліддена його звільнити з роботи помічника машиніста потяга, і тепер він працює в ресторані швидкого харчування та пакує гамбургери для своїх клієнтів. Наразі чоловік перебуває під нічним домашнім арештом, а 11 квітня суд планує оголосити вирок у цій справі. Якщо провину Еммануеля Ліддена буде доведено, то йому загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше стало відомо, як вперше в історії створено незвичайну речовину з бору та вуглецю. Хіміки створили перший в історії потрійний зв'язок бору та вуглецю, який відкриває нові можливості для молекулярних інновацій.

Згодом повідомлялося, що відкриття хіміків кидає виклик періодичній таблиці. Вчені вперше синтезували металорганічну сполуку, що складається з радіоактивного елемента берклій і вуглецюяк