Мужчина хотел собрать всю таблицу элементов, но ему грозит тюрьма из-за плутония: детали

24-летний житель Австралии Эммануэль Лидден опрометчиво купил один из радиоактивных элементов для своей коллекции. Теперь этот заказ может стоить ему до 10 лет лишения свободы.

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Детали этой истории сообщает издание Oddity Central.

Журналисты пишут, что мужчина заказал образец плутония в Интернете, чтобы собрать все элементы периодической таблицы. Однако в августе 2023 года его задержала полиция по факту нарушения законов Австралии относительно "нераспространения ядерного оружия".

Адвокат подозреваемого Дэн Саттон заявил, что его клиент не является каким-то "маньяком или сумасшедшим ученым с подлыми планами", а скорее является "ботаником", который поставил себе цель собрать все элементы в таблице Менделеева, даже радиоактивные.

"Он не импортировал и не владел этими вещами с каким-либо зловещим умыслом... это были преступления, совершенные из чистой наивности", — сказал юрист господина Лиддена, добавив, что его клиент является лишь коллекционером редких вещей — от марок, банкнот и монет до частиц элементов периодической таблицы.

В то же время прокуроры указывают, что действия "коллекционера" по незаконному поиску материалов, таких как плутоний, подпадают под нарушение австралийских законов о нераспространении химических веществ и элементов, имеющих радиоактивную природу. Они указывают, что покупку куска плутония якобы для своей коллекции Лидден совершил на американском научном портале, а именно посылку прислали по адресу родителей подозреваемого.

Адвокат Саттон отрицает преступный умысел клиента, ведь власти Австралии точно знали адрес доставки и имя заказчика, а также понимали тот факт, что масса материала не могла нанести какой-либо вред. Однако вместо того, чтобы изъять посылку и попросить Лиддена объяснить, как он получил плутоний, власти разрешили доставку, а затем полиция и спецслужбы организовали масштабную операцию.

СМИ пишет, что после ареста Лиддена его уволили с работы помощника машиниста поезда, и теперь он работает в ресторане быстрого питания и пакует гамбургеры для своих клиентов. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом, а 11 апреля суд планирует огласить приговор по этому делу. Если вина Эммануэля Лиддена будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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