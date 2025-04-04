Мало хто знаходить відповідь: "найскладніша головоломка у світі" поставила людей у глухий кут

Вірусна логічна загадка знову підкорює інтернет. У ній фігурує острів із мешканцями, кожен із яких має логічно дізнатися колір своїх очей, не маючи ані дзеркал, ані можливості спілкуватися.

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Головоломка була опублікована на популярному форумі Reddit.

У соціальних мережах знову спливла горезвісна "головоломка для блакитнооких", яку називають "найскладнішим логічним завданням у світі". Уже багато років вона передається від друзів до друзів, обговорюється в компаніях і на форумах, незмінно викликаючи бурхливі дискусії.

Суть загадки проста на перший погляд: на острові живуть люди з різним кольором очей. Кожен із них може бачити кольори очей інших, але не знає свого. Комунікації немає, але раз на добу опівночі прибуває пором, на якому виїжджають ті, хто точно дізнався колір своїх очей.

На острові — 100 блакитнооких, 100 карооких і один учитель із зеленими очима. Одного разу вчитель робить заяву: "Я бачу людину з блакитними очима". З цього моменту запускається ланцюжок міркувань, який має призвести до того, що мешканці острова впізнають свій колір очей.

Хоча звучить це абстрактно, у завданні немає підводних каменів, трюків або необхідності винаходити штучні мови. Усе тримається на чистій логіці.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Користувачі активно обговорюють завдання, ділячись своєю реакцією:

"Я серйозно захоплююся логікою, і це все ще зносить мені дах";

"45 хвилин, і я все ще не можу нічого придумати. Хто-небудь може пояснити?".

Рішення справді викликає повагу до сили логічного мислення:

Якщо на острові була б 1 людина з блакитними очима, вона б не побачила нікого з блакитними очима, і, почувши, що хтось із блакитними очима є, зрозуміла б, що це вона, — і поїхала б у першу ніч.

Якщо їх 2, то кожен із них бачить одного блакитноокого і думає: "Можливо, це один блакитноокий, і він поїде першої ночі". Якщо цього не відбувається — кожен робить висновок: "Він бачив ще одного — мене", і обидва їдуть у другу ніч.

Для n блакитнооких виїзд відбудеться в n-ту ніч, тому що кожен із них чекатиме рівно стільки, скільки людей він бачить із блакитними очима, і тільки коли вони всі не поїдуть за (n-1) ночей, він зрозуміє, що сам теж блакитноокий.

Саме тому при 100 блакитнооких вони виїжджають у 100-ту ніч.

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