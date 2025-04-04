Немногие находят ответ: "самая сложная головоломка в мире" поставила людей в тупик

Вирусная логическая загадка снова покоряет интернет. В ней фигурирует остров с жителями, каждый из которых должен логически узнать цвет своих глаз не имея ни зеркал, ни возможности общаться.

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Головоломка была опублинована на популярном форуме Reddit.

В социальных сетях вновь всплыла пресловутая "головоломка для голубоглазых", которую называют "самой сложной логической задачей в мире". Уже много лет она передается от друзей к друзьям, обсуждается в компаниях и на форумах, неизменно вызывая бурные дискуссии.

Суть загадки проста на первый взгляд: на острове живут люди с разным цветом глаз. Каждый из них может видеть цвета глаз других, но не знает своего. Коммуникации нет, но раз в сутки в полночь прибывает паром, на котором уезжают те, кто точно узнал цвет своих глаз.

На острове — 100 голубоглазых, 100 кареглазых и один учитель с зелеными глазами. Один раз учитель делает заявление: "Я вижу человека с голубыми глазами". С этого момента запускается цепочка рассуждений, которая должна привести к тому, что обитатели остора узнают свой цвет глаз.

Хотя звучит это абстрактно, в задаче нет подвохов, трюков или необходимости изобретать искусственные языки. Все держится на чистой логике.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Пользователи активно обсуждают задачу, делясь своей реакцией:

"Я серьезно увлекаюсь логикой, и это все еще сносит мне крышу";

"45 минут, и я все еще не могу ничего придумать. Кто-нибудь может объяснить?".

Решение действительно вызывает уважение к силе логического мышления:

Если на острове был бы 1 человек с голубыми глазами, он бы не увидел никого с голубыми глазами, и, услышав, что кто-то с голубыми глазами есть, понял бы, что это он — и уехал бы в первую ночь.

Если их 2, то каждый из них видит одного голубоглазого и думает: "Возможно, это один голубоглазый, и он уедет первой ночью". Если этого не происходит — каждый делает вывод: "Он видел еще одного — меня", и оба уезжают во вторую ночь.

Для n голубоглазых уезд произойдет в n-ю ночь, потому что каждый из них будет ждать ровно столько, сколько людей он видит с голубыми глазами, и только когда они все не уедут за (n−1) ночей, он поймет, что сам тоже голубоглазый.

Именно поэтому при 100 голубоглазых они уезжают в 100-ю ночь.

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