Женщина приготовила мужу обед на работу, но допустила "роковую" ошибку
Жена упаковала своему благоверному обед на работу, однако в суете забыла о существенном нюансе. Мужчина, в свою очередь, не растерялся, и нашел выход из этой ситуации. Смешной случай мгновенно стал вирусным в социальных сетях.
Это видео впервые появилось в TikTok, где собрало более 3,8 миллиона просмотров и 260 тысяч лайков.
"Мне не давало покоя ощущение, что я забыла что-то положить в обед своего мужа", — отметила автор в описании.
Мужчина начал импровизировать
Ролик завершается фрагментом, где ее муж рассматривает контейнер с рисом и брокколи, но не находит одноразовых столовых наборов. Он не растерялся и решил импровизировать, превратив линзу защитных очков в своеобразную ложку.
"Любимый никогда не заставляет меня готовить ему обед, — объяснила автор ролика в ответ на комментарии, в которых зрители осуждали ее якобы чрезмерную заботу, — Делаю это, потому что он много работает, а мне нравится заботиться о нем таким образом. Представьте, когда тяжелый день, и вдруг ты получаешь домашнюю еду".
Мнения пользователей сети
Этот клип вызвал шквал комментариев от пользователей сети, которые начали делиться собственными забавными историями.
- "Однажды мама сделала папе бутерброд, но забыла положить мясо. Он съел хлеб с кетчупом, а когда пришел домой, то спросил: "Ты что, злишься на меня?" — поделился один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Любимая пакует обеды для меня, но я всегда храню запасные пластиковые столовые наборы в своем грузовике";
- "Однажды у меня не было вилки, поэтому пришлось есть с помощью крышки от бутылки", — признался еще один пользователь;
- "Однажды я случайно положила сырое яйцо вместо вареного в обед своему бывшему. Конечно, он не заметил этого, пока не разбил. Мне было так стыдно", — поделилась следующая зрительница.
Напомним, ранее Фокус писал о жительнице Лондона, которая произвела настоящий фурор в социальных сетях после визита в ресторан Wright Brothers. Под прицелом камеры она заказала целых 80 устриц и с аппетитом съела их все за один раз, поразив зрителей своей выносливостью.
А тем временем одна мама была крайне удивлена поведением своего годовалого сына, который постоянно держал во рту носки. Как выяснилось впоследствии, малыш просто повторял за своим лучшим другом — черным лабрадором, с которым они проводят много времени вместе.