Женщина приготовила мужу обед на работу, но допустила "роковую" ошибку

Жена упаковала своему благоверному обед на работу, однако в суете забыла о существенном нюансе. Мужчина, в свою очередь, не растерялся, и нашел выход из этой ситуации. Смешной случай мгновенно стал вирусным в социальных сетях.

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Это видео впервые появилось в TikTok, где собрало более 3,8 миллиона просмотров и 260 тысяч лайков.

"Мне не давало покоя ощущение, что я забыла что-то положить в обед своего мужа", — отметила автор в описании.

Мужчина начал импровизировать

Ролик завершается фрагментом, где ее муж рассматривает контейнер с рисом и брокколи, но не находит одноразовых столовых наборов. Он не растерялся и решил импровизировать, превратив линзу защитных очков в своеобразную ложку.

"Любимый никогда не заставляет меня готовить ему обед, — объяснила автор ролика в ответ на комментарии, в которых зрители осуждали ее якобы чрезмерную заботу, — Делаю это, потому что он много работает, а мне нравится заботиться о нем таким образом. Представьте, когда тяжелый день, и вдруг ты получаешь домашнюю еду".

Мнения пользователей сети

Этот клип вызвал шквал комментариев от пользователей сети, которые начали делиться собственными забавными историями.

"Однажды мама сделала папе бутерброд, но забыла положить мясо. Он съел хлеб с кетчупом, а когда пришел домой, то спросил: "Ты что, злишься на меня?" — поделился один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Любимая пакует обеды для меня, но я всегда храню запасные пластиковые столовые наборы в своем грузовике";

"Однажды у меня не было вилки, поэтому пришлось есть с помощью крышки от бутылки", — признался еще один пользователь;

"Однажды я случайно положила сырое яйцо вместо вареного в обед своему бывшему. Конечно, он не заметил этого, пока не разбил. Мне было так стыдно", — поделилась следующая зрительница.

Напомним, ранее Фокус писал о жительнице Лондона, которая произвела настоящий фурор в социальных сетях после визита в ресторан Wright Brothers. Под прицелом камеры она заказала целых 80 устриц и с аппетитом съела их все за один раз, поразив зрителей своей выносливостью.

А тем временем одна мама была крайне удивлена поведением своего годовалого сына, который постоянно держал во рту носки. Как выяснилось впоследствии, малыш просто повторял за своим лучшим другом — черным лабрадором, с которым они проводят много времени вместе.