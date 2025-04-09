Жінка приготувала чоловікові обід на роботу, але допустила "фатальну" помилку
Дружина спакувала своєму благовірному обід на роботу, проте в метушні забулась про суттєвий нюанс. Чоловік, своєю чергою, не розгубився, й знайшов вихід із цієї ситуації. Смішний випадок миттєво став вірусним у соціальних мережах.
Це відео вперше з’явилось у TikTok, де зібрало понад 3,8 мільйона переглядів та 260 тисяч вподобайок.
"Мені не давало спокою відчуття, що я забулась щось покласти в обід свого чоловіка", — зазначила авторка в описі.
Чоловік почав імпровізувати
Ролик завершується фрагментом, де її чоловік розглядає контейнер з рисом і броколі, але не знаходить одноразових столових наборів. Він не розгубився й вирішив імпровізувати, перетворивши лінзу захисних окулярів на своєрідну ложку.
"Коханий ніколи не змушує мене готувати йому обід, — пояснила авторка ролика у відповідь на коментарі, в яких глядачі засуджували її начебто надмірну турботу. — Роблю це, бо він багато працює, а мені подобається піклуватися про нього таким чином. Уявіть, коли важкий день, і раптом ти смакуєш домашню їжу".
Думки користувачів мережі
Цей кліп викликав шквал коментарів від користувачів мережі, які почали ділитися власними кумедними історіями.
- "Одного разу мама зробила татові бутерброд, але забулася покласти м'ясо. Він з'їв хліб з кетчупом, а коли прийшов додому, то запитав: "Ти що, злишся на мене?" — поділився один з учасників обговорення;
- Інший додав: "Кохана пакує обіди для мене, але я завжди зберігаю запасні пластикові столові набори у своїй вантажівці";
- "Одного разу в мене не було виделки, тому довелося їсти за допомогою кришки від пляшки", — зізнався ще один користувач;
- "Одного разу я випадково поклала сире яйце замість вареного в обід своєму колишньому. Звичайно, він не помітив цього, поки не розбив. Мені було так соромно", — поділилась наступна глядачка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про жительку Лондона, яка викликала справжній фурор у соціальних мережах після візиту до ресторану Wright Brothers. Під прицілом камери вона замовила цілих 80 устриць і з апетитом з’їла їх усі за один раз, вразивши глядачів своєю витривалістю.
А тим часом одна мама була вкрай здивована поведінкою свого однорічного сина, який постійно тримав у роті шкарпетки. Як з'ясувалося згодом, малюк просто повторював за своїм найкращим другом — чорним лабрадором, з яким вони проводять багато часу разом.