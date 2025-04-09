Жінка приготувала чоловікові обід на роботу, але допустила "фатальну" помилку

Дружина спакувала своєму благовірному обід на роботу, проте в метушні забулась про суттєвий нюанс. Чоловік, своєю чергою, не розгубився, й знайшов вихід із цієї ситуації. Смішний випадок миттєво став вірусним у соціальних мережах.

Related video

Це відео вперше з’явилось у TikTok, де зібрало понад 3,8 мільйона переглядів та 260 тисяч вподобайок.

"Мені не давало спокою відчуття, що я забулась щось покласти в обід свого чоловіка", — зазначила авторка в описі.

Чоловік почав імпровізувати

Ролик завершується фрагментом, де її чоловік розглядає контейнер з рисом і броколі, але не знаходить одноразових столових наборів. Він не розгубився й вирішив імпровізувати, перетворивши лінзу захисних окулярів на своєрідну ложку.

"Коханий ніколи не змушує мене готувати йому обід, — пояснила авторка ролика у відповідь на коментарі, в яких глядачі засуджували її начебто надмірну турботу. — Роблю це, бо він багато працює, а мені подобається піклуватися про нього таким чином. Уявіть, коли важкий день, і раптом ти смакуєш домашню їжу".

Думки користувачів мережі

Цей кліп викликав шквал коментарів від користувачів мережі, які почали ділитися власними кумедними історіями.

"Одного разу мама зробила татові бутерброд, але забулася покласти м'ясо. Він з'їв хліб з кетчупом, а коли прийшов додому, то запитав: "Ти що, злишся на мене?" — поділився один з учасників обговорення;

Інший додав: "Кохана пакує обіди для мене, але я завжди зберігаю запасні пластикові столові набори у своїй вантажівці";

"Одного разу в мене не було виделки, тому довелося їсти за допомогою кришки від пляшки", — зізнався ще один користувач;

"Одного разу я випадково поклала сире яйце замість вареного в обід своєму колишньому. Звичайно, він не помітив цього, поки не розбив. Мені було так соромно", — поділилась наступна глядачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жительку Лондона, яка викликала справжній фурор у соціальних мережах після візиту до ресторану Wright Brothers. Під прицілом камери вона замовила цілих 80 устриць і з апетитом з’їла їх усі за один раз, вразивши глядачів своєю витривалістю.

А тим часом одна мама була вкрай здивована поведінкою свого однорічного сина, який постійно тримав у роті шкарпетки. Як з'ясувалося згодом, малюк просто повторював за своїм найкращим другом — чорним лабрадором, з яким вони проводять багато часу разом.