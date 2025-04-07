Чоловік покоління Z рано облисів, а потім з ним сталося "справжнє диво" (фото)

21-річний житель Невади (США), який зіткнувся з передчасним облисінням у підлітковому віці, знайшов шлях до відновлення впевненості в собі та поділився своєю історією, щоб допомогти іншим у схожій ситуації.

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Про це Зак Джонс із міста Спаркс розповів на одному з форумів на Reddit.

Молодий чоловік покоління Z почав помічати тривожні зміни у своїй зовнішності ще в 17 років — тоді його волосся почало стрімко рідшати. Маючи генетичну схильність до облисіння, юнак усвідомлював неминучість цього процесу, але не очікував, що це станеться у такому ранньому віці.

"Звісно, я розумів, що це генетично обумовлено, але щиро сподівався, що матиму значно більше часу, перш ніж доведеться зіткнутися з наслідками. Втрата волосся в підлітковому віці буквально спустошила мене", — зізнається Зак в інтерв'ю журналу Newsweek.

Руйнівні наслідки облисіння

Психологічні наслідки виявилися руйнівними для молодого чоловіка.

"Я опинився в пастці глибокої депресії та практично ізолював себе від суспільства. Люди постійно сприймали мене за людину, старшу на десять років. Через це майже не виходив з дому. Знайомитися з дівчатами мого віку або навіть просто заводити друзів-однолітків здавалося неможливим, тож я навіть не намагався", — розповідає Джонс.

За даними Клівлендської клініки, андрогенна алопеція (облисіння) вражає приблизно дві третини чоловічого населення, причому близько 25% пацієнтів починають помічати перші ознаки до досягнення 21-річного віку. Однак психологічні аспекти цього стану часто недооцінюються.

Зак Джонс з перукою Фото: Reddit

Переломний момент настав у листопаді 2024 року, коли Зак вирішив спробувати спеціалізовану систему для волосся.

"Якісна перука обійшлася мені приблизно в 300 доларів, але результат перевершив усі сподівання. Клей тримає її близько чотирьох тижнів, після чого я просто оновлюю кріплення. Тепер виглядаю на свій вік і відчуваю набагато більшу впевненість", — ділиться Джонс, який називає це справжнім дивом.

Відгуки читачів у мережі

Поділившись своєю історією на Reddit та розмістивши фотографії "до" і "після", Зак викликав шквал відгуків, але далеко не всі з них були позитивними.

"Мені одному здається, що йому більше пасує бути лисим", — написав один з учасників обговорення;

"Чувак, без волосся тобі краще", — додав наступний;

Ще один юзер зауважив: "Для чого себе мучити, ти красивий сам по собі".

Для Зака це стало справжнім сюрпризом. "Усі ці роки я був переконаний, що люди сторонитимуться мене через лисину. Отримати таке визнання після років душевного болю — неймовірно підбадьорює. Моя мета — показати іншим людям, хто опинився в подібній ситуації, що у них є вибір", — пояснює він.

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А тим часом поліція графств Ейвон і Сомерсет оголосила у розшук 28-річного Деніела Келлавея, якого підозрюють у ряді правопорушень. Проте ситуація набула неочікуваного повороту — чоловік сам з’явився після того, як побачив пост про себе у Facebook. Ба більше, він навіть попросив змінити опис його зовнішності.