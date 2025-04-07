Мужчина поколения Z рано облысел, а потом с ним произошло "настоящее чудо" (фото)

21-летний житель Невады (США), который столкнулся с преждевременным облысением в подростковом возрасте, нашел путь к восстановлению уверенности в себе и поделился своей историей, чтобы помочь другим в похожей ситуации.

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Об этом Зак Джонс из города Спаркс рассказал на одном из форумов в Reddit.

Молодой человек поколения Z начал замечать тревожные изменения в своей внешности еще в 17 лет — тогда его волосы начали стремительно редеть. Имея генетическую предрасположенность к облысению, юноша осознавал неизбежность этого процесса, но не ожидал, что это произойдет в таком раннем возрасте.

"Конечно, я понимал, что это генетически обусловлено, но искренне надеялся, что у меня будет гораздо больше времени, прежде чем придется столкнуться с последствиями. Потеря волос в подростковом возрасте буквально опустошила меня", — признается Зак в интервью журналу Newsweek.

Разрушительные последствия облысения

Психологические последствия оказались разрушительными для молодого человека.

"Я оказался в ловушке глубокой депрессии и практически изолировал себя от общества. Люди постоянно воспринимали меня за человека, старшего на десять лет. Из-за этого почти не выходил из дома. Знакомиться с девушками моего возраста или даже просто заводить друзей-сверстников казалось невозможным, поэтому я даже не пытался", — рассказывает Джонс.

По данным Кливлендской клиники, андрогенная алопеция (облысение) поражает примерно две трети мужского населения, причем около 25% пациентов начинают замечать первые признаки до достижения 21-летнего возраста. Однако психологические аспекты этого состояния часто недооцениваются.

Зак Джонс с париком Фото: Reddit

Переломный момент наступил в ноябре 2024 года, когда Зак решил попробовать специализированную систему для волос.

"Качественный парик обошелся мне примерно в 300 долларов, но результат превзошел все ожидания. Клей держит его около четырех недель, после чего я просто обновляю крепление. Теперь выгляжу на свой возраст и чувствую гораздо большую уверенность", — делится Джонс, называя это настоящим чудом.

Отзывы читателей в сети

Поделившись своей историей на Reddit и разместив фотографии "до" и "после", Зак вызвал шквал отзывов, но далеко не все из них были положительными.

"Мне одному кажется, что ему больше идет быть лысым", — написал один из участников обсуждения;

"Чувак, без волос тебе лучше", — добавил следующий;

Еще один юзер заметил: "Для чего себя мучить, ты красивый сам по себе".

Для Зака это стало настоящим сюрпризом. "Все эти годы я был убежден, что люди будут сторониться меня из-за лысины. Получить такое признание после лет душевной боли — невероятно ободряет. Моя цель — показать другим людям, кто оказался в подобной ситуации, что у них есть выбор", — объясняет он.

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