Чоловік знайшов інтимні листи бабусі та дідуся часів війни, а потім почав читати (фото)

Дрю Койл поділився у мережі історією кохання своїх бабусі та дідуся — Хелен і Білла, які познайомилися під час служби у Тихоокеанському регіоні. Перша зустріч пари 7 грудня 1944 року гідна екранізації: побачення наосліп, танці при місячному сяйві, обіцянка зустрітися знову і сотні листів, які перетворили коротку мить на легенду.

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Ця історія ожила знову завдяки TikTok та Instagram, де захоплює серця молодого покоління.

"Моя бабуся зробила щось незвичайне, взявши ручку і папір. Той вчинок не лише змінив її життя, а й став запорукою появи мого", — розповідає Койл у відео, яке зібрало тисячі переглядів.

Автор озвучив зворушливі уривки з листів, які закохані надсилала одне одному протягом війни — понад 200 романтичних послань, сповнених надії, любові й віри в майбутнє.

Виконала свою обіцянку

Наступного дня після знайомства Хелен перевели на інше робоче місце, проте вона не забула про обіцянку — і першою написала листа Біллу. На той час це був сміливий крок, але він став початком тривалого листування, яке зберегло їхній зв'язок на великій відстані.

Сьогодні архіви Хелен і Білла отримують нове життя: Койл працює над книгою, що вийде на початку 2026 року. Вона має побачити світ до 81-ї річниці знайомства бабусі та дідуся — 7 грудня 2025 року.

Хелен і Білла довго листувалися Фото: TikTok

"Гелен завжди казала, що Білл — єдина людина, яка по-справжньому її розуміла. Тепер і світ зможе побачити, якою була Гелен, через її щирі, світлі слова", — ділиться онук.

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А тим часом в американському Міннеаполісі Метт і Керрі Тессмер також зробили дивовижне відкриття під час ремонту ванної кімнати — два любовні листи, яким, ймовірно, майже століття. Зацікавившись знахідкою, вони самостійно розпочали розслідування, щоб з'ясувати, хто саме залишив ці зворушливі послання.