Мужчина нашел интимные письма бабушки и дедушки времен войны, а потом начал читать (фото)

Дрю Койл поделился в сети историей любви своих бабушки и дедушки — Хелен и Билла, которые познакомились во время службы в Тихоокеанском регионе. Первая встреча пары 7 декабря 1944 года достойна экранизации: свидание вслепую, танцы при лунном свете, обещание встретиться снова и сотни писем, которые превратили короткий миг в легенду.

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Эта история ожила снова благодаря TikTok и Instagram, где захватывает сердца молодого поколения.

"Моя бабушка сделала что-то необычное, взяв ручку и бумагу. Тот поступок не только изменил ее жизнь, но и стал залогом появления моей", — рассказывает Койл в видео, которое собрало тысячи просмотров.

Автор озвучил трогательные отрывки из писем, которые влюбленные присылали друг другу в течение войны — более 200 романтических посланий, полных надежды, любви и веры в будущее.

Выполнила свое обещание

На следующий день после знакомства Хелен перевели на другое рабочее место, однако она не забыла об обещании — и первой написала письмо Биллу. На то время это был смелый шаг, но он стал началом длительной переписки, которая сохранила их связь на большом расстоянии.

Сегодня архивы Хелен и Билла получают новую жизнь: Койл работает над книгой, которая выйдет в начале 2026 года. Она должна увидеть свет к 81-й годовщине знакомства бабушки и дедушки — 7 декабря 2025 года.

Хелен и Билла долго переписывались Фото: TikTok

"Хелен всегда говорила, что Билл — единственный человек, который по-настоящему ее понимал. Теперь и мир сможет увидеть, какой была Хелен, через ее искренние, светлые слова", — делится внук.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о Лоре и Джейсоне Ламонби-Паркер из Великобритании, которые во время ремонта в своем доме наткнулись на загадочные письма, оставленные бывшим владельцем. Супруги планируют в ближайшее время вернуть эти неожиданные "артефакты" семье автора.

А тем временем в американском Миннеаполисе Мэтт и Кэрри Тессмер также сделали удивительное открытие во время ремонта ванной комнаты — два любовных письма, которым, вероятно, почти столетие. Заинтересовавшись находкой, они самостоятельно начали расследование, чтобы выяснить, кто именно оставил эти трогательные послания.